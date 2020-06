Olimpija z bele točke začasno spet pobegnila Celjanom

Potem ko so včeraj odigrali tekmi v Kidričevem in Celju , sobota prinaša gostovanje vodilnev Sežani. Ljubljančani bodo poskušali podaljšati niz zmag na tri, potem ko so pred prekinitvijo zaradi pandemije koronavirusa premagaliin. Ljubljančani so krenili nad Sežančane zelo ofenzivno, trenerje poslal v ogenj kvartet napadalcev:inPrav Menalo je prinesel zeleno-belim edini gol v prvem polčasu, Olimpija je namreč odšla na odmor z rezultatom 1:0, potem ko je občasni reprezentant BiH premagal domačega vratarja prek enajstmetrovke.Slovensko nogometno prvenstvo so odprli že v petek. Celjani so se vodilni Olimpiji približali na vsega dve točki zaostanka, ob tem so varovancipobegnili tretjeuvrščenemu Aluminiju za tri točke. V Kidričevem so se pomembne zmage pred praznimi tribunami veselili igralci Mure in se še močneje vključili v boj za položaje pod vrhom, ki vodijo v Evropo.V nedeljo bosta še tekmi(18) in(20.30). Ritem igranja v slovenskem nogometnem prvenstvu nato ne bo popustil, saj bodo igralci vse do 22. julija povečini igrali po dve tekmi na teden v ritmu sreda-sobota-sreda.