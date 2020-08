Okuženi trije nogometaši Olimpije, ogrožen začetek prvenstva

Ogrožen tudi evropski nastop Ljubljančanov z Islandci

Potem ko so prve primere okužb s koronavirusom potrdili v taborihin, je covid-19 udaril tudi po Ljubljančanih. Ti so potrdili primere treh okuženih nogometašev, zato so vsi člani kluba odšli v 14-dnevno samoizolacijo. Poleg tega čakamo na rezultate dodatnih testiranj tudi iz Kidričevega.»V ponedeljek so zeleno-beli opravili obvezno preventivno testiranje pred začetkom državnega prvenstva. V vrstah Olimpije je prišlo do okužbe z novim koronavirusom, zato je bila s strani NIJZ posledično odrejena karantena za celotno ekipo in strokovni štab,« so potrdili Ljubljančani. Tudi na NIJZ so potrdili zadevo: »Zaradi stika s pozitivnimi na koronavirus (covid-19) morajo po strokovnih smernicah vsi igralci in strokovni štab v karanteno.«Kaj to pomeni za nadaljevanje državnega prvenstva, še ni znano, toda težko je verjeti, da bi igrali tekme 1. SNL pred, ko je na sporedu tretje kolo prvenstva. Gotovo bodo imeli Ljubljančani strahovite težave tudi z igranjem prve evropske tekme z Islandci , ki je načrtovana zaVeč sledi ...