Olimpija se brani pred štajerskim naletom

Vrstni red: Olimpija 36, Maribor in po Aluminij 34, Mura 31, Celje 28, CB24 Tabor in Triglav po 17, Domžale 16, Bravo 13, Rudar 7.

- Vodilna Olimpija vstopa v zadnja tedna jesenskega dela nogometnega prvenstva na nevarnem območju. Dve točki naskoka pred štajerskim dvojcem Maribor-Aluminij bo danes branila v Celju. Prvo dejanje 18. kola bo v času kosila v Spodnji Šiški, kjer bo derbi med predzadnjim Bravom in zadnjim Rudarjem. V soboto bo živahno tudi v Domžalah, nedelja ob bitki malega Aluminija in velikega Maribora ponuja še tekmo v Sežani.Samo igra z desetimi bi gostom iz Velenja ponujala več možnosti za prvo prvenstveno zmago. Šiškarji so v preteklem kolu v Kranju zbirali kartone kot otroci bonbone in posledično ostali kar brez petih pomembnih mož, vključno brez prvega strelca. A udarec v osrčje moštva je lahko velik plus za trenerja. Lepše priložnosti za taktični zasuk k pragmatični igri ali h kar neprebojnemu bunkerju ne bo imel. Točka bi bila vredna zlata, tri bi bile neprecenljive. Velenjčanom, ki so v prvem dvoboju Ob jezeru prejeli lekcijo, v pokalnem tekmovanju v Šiški pa napredovali po podaljšku, veselje prinaša le zmaga.Jeknjižno poglavje, kako postaviti čvrst obrambni zid, v štirinajstih dnevih prenesel tudi v prakso? To je uganka za domžalski nogometni tabor z navijači vred. Dnevi »odprtih vrat« z občasnim priprtjem trajajo že 17. kol. Dodatno zmedo so vnašali tudi prihodi in odhodi igralcev ter Razdrhovo iskanje idealnih igralnih položajev za nekoč nedotakljive posameznike, zdaj morda tudi moteče. Mednje bi lahko sodil mojster. Veliko zna, a njegov učinek je vse manj koristen za moštvo. Triglav je pred novim izzivom: kako brez motivatorja, strelca in borcaČe bo igrišče vsrkalo vodo in bo omogočalo igro, se obeta sijajna tekma najučinkovitejših moštev v ligi. Celje ima potencial za kaznovanje Olimpijinih spodrsljajev. V 90 minutah jih bo kar nekaj, saj je njena igra tako tvegana, da lahko vsak tekmec pride na svoj račun, če bo potrpežljivo čakal na protiudarec. Ampak najprej se bo Celje moralo ubraniti pred spočitimi Ljubljančani, ki jih tu in tam zmotijo le selitve treningov iz enega na drugo igrišče ter medijski zapisi o predsednikovih denarnih težavah. Olimpija je v Stožicah zapravila prednost 2:0.Gostitelji močneje potrebujejo točke. Zato je za oba trenerja, domačegain gostujočega, izbira taktične različice sila neugodna. Sežanski »spuščeni gard« pomeni darilo za Sobočane, dvignjen pa manj privlačno, a bojevito bitko.Za osvežitev spomina: v prvi tekmi po oktobrskem reprezentančnem odmoru je Aluminij dosegel najvišjo zmago v sezoni (5:1 proti Bravu), Maribor pa doživel najvišji poraz (1:4 proti CB24 Tabor). Enako število točk ni naključje, Aluminij je resnično enakovreden ali vsaj konkurenčen v večini delov nogometne igre in tudi igralskega kadra. Edini vidnejši zaostanek ima v rutini oziroma izkušnjah v podobnih tekmah. V »taktični kulturi«, ki bo vendarle nagnila jeziček na tehtnici na eno ali drugo stran, skorajda ni več razlik. In kar je predvsem za mariborskega športnega direktorjalahko opozorilo: tako raznovrstnega zadnjega zveznega igralca, kot je, ni med mlajšimi vijoličnimi nasledniki, napadalca s silo in hitrostjoprav tako ne, in tudi tako bridkega in koristnega branilca, kot je, ne. Kaj ima Maribor? Vrhunski občutek, zvitostter raznovrstnost