FOTO:Olimpija še brez sape, Maribor s Camoranesijem učinkovit

Ljubljana

Trener Maribora Mauro Camoranesi je užival v prvi zmagi na vijolični klopi, ne pa še v igri. FOTO: Grega Wernig

Jan Mlakar je zabil gol Ljubljančanom in odločil zmagovalca derbija v Ljudskem vrtu. FOTO: Tadej Regent



Luka Zahović na tribuni

20

let šteje Dario Kolobarić, ki je k Domžalam prišel iz Brava, leta 2017 ga je vzel Salzburg, pred sezono 2019/20 se je vrnil v Domžale

Dvaindvajsetletni Moldavec Mihail Caimacov (desno) odraža trenutno Olimpijno podobo: ima velik potencial, a premalo sape. FOTO: Blaz Samec/Delo



Iz Salzburga se je hitro vrnil

3

gole so zabili Bravu vijoličasti med 34. in 40. minuto ter odločili zmagovalca derbija v Mariboru

Prvega strelca Mure v minuli sezoni Amadeja Marošo je trener Ante Šimundža pozabil na »ogrevanju«. FOTO: Blaž Samec/Delo



Mura je izgubila dve točki

Strelci: 1:0 – Matko (Tavares, 34), 2:0 – Mešanović (37), 3:0 – Mitrović (Dervišević, 40), 3:1 – Nukić (Ogrinec, 78), 4:1 – Mlakar (Viler, 81); streli: 7:14; na vrata: 4:5; posest žoge %: 50:50; koti: 3:6; prekrški: 22:11; menjave: Tavares-Mlakar (67, 6,5), Klinar-Viler (74, 6,5), Matko-Kotnik (74, 6), Mešanović-Kramarič (86, –); Kancilija-Kidrič (61, 6), Šego-Žugelj (71, 6), Žinko-Maher (86, –), Agboyi-Kim (86, –); rumeni kartoni: Cretu (89), Kotnik (90); Kurtović (39).

Olimpija : Mura 0:0 Štadion Stožice, gledalcev 250, sodnik Ponis (Kp) 6,5.

Olimpija: Frelih 5,5, Samardžić 6,5, Ivanović 6 (od 68. Blagaić 6), Ljaskov 6, Ostrc 6, Bosić 6 (od 59. Kurež 6,5), Fink 6, Korun 6,5, Elšnik 6,5, Bagarić 5,5 (od 59. Kapun 5,5), Caimacov 6,5 (od 88. Kadrić –); trener: Dino Skender 6,5.

Mura: Obradović 6, Kous 6,5 Gorenc 6,5 Šturm 6,5, Karničnik 6,5, Kozar 6, Kouter 6, Maruško 6 (od 46. Bobičanec 6), Horvat 6, Filipović 6, Žižek 5,5 (od 90. Cipot –); trener: Ante Šimundža 6; streli: 4:15; na vrata: 2:2; posest žoge v %: 51:49; koti: 5:10; prekrški: 10:18.

CB24 Tabor : Aluminij 3:1 (1:0)

Štadion Rajko Štolfa, gledalcev 300, sodnik Vinčić (Mb) 7.

Strelci: 1:0 – Babić (31, 11-m), 2:0 – Djalo Balde (61), 2:1 – Kukuličić (Maletić, 77), 3:1 – Stare (Rovas, 88).

CB24 Tabor: Koprivec 7,5, Nemanič 6,5, Zebić 6, Ristić 6, Denis 6,5, Krivičić 6,5 (od 73. Sever 6,5), Babić 6,5 (od 79. Rovas 6,5), Mihaljević 6,5, Stančič 5, Grobry 6,5, Djalo Balde 7,5 (od 78. Stare 7); trener: Goran Stanković 7.

Aluminij: Janžekovič 5, Ploj 6, Jakšić 5,5, Azemović 5,5, Pantalon 6, Horvat 5, Čermak 5, Klepač 5,5, Grajfoner 5,5 (od 64. Kukuličić 7), Pečnik 5,5 (od 70. Matjašič 6), Bosilj 5,5 (od 70. Maletić 6); trener: Slobodan Grubor 5; streli: 4:11; na vrata: 4:5; posest žoge %: 44:56; koti: 4:5; prekrški: 16:12; rdeči karton: Ćalušič (73, 2RK); rdeči karton: Stančič (29, 2RK).

Gorica : Koper 2:4 (1:1) Športni park, gledalcev 300, sodnik Kajtazović (Kr) 7.

Strelci: 1:0 – Oyewusi (Volarič, 36), 1:1 – Žužek (Dodlek, 41), 1:2 – Žužek (Vršič, 51), 1:3 – Mulahusejnović (Stevanović, 60), 1:4 – Stevanović (Vršič, 65), 2:4 – Žužek (86, avt.).

Gorica: Likar 5, M. Kavčič 5, T. Kavčič 5, Bardanca 5,5, Tomiček 5 (od 46. Hodžić 5), Grudina 5, Cvijanović 5, Volarič 5,5, Marinič 5 (od 62. Begić 5), Oyewusi 6, Smajlagić 5 (od 62. Jermol 5); trener: Borivoje Lučić 5.

Koper: Vargić 6, Jozinović 6 (od 70. Palčič –), Žužek 7,5, Cerovec 6,5, Mišić 6, Pejić 6,5, Dodlek 7 (od 85. Jelić Balta –), Čirjak 5, Stevanović 7,5 (od 76. Bešir –), Vršič 7 (od 70. Vošnjak –), Mulahusejnović 7 (od 85. Vekić –); trener: Miran Srebrnič 7; streli: 14:7 na vrata: 7:4; posest žoge %: 48:52; koti: 9:5; prekrški: 19:13; rdeči karton: Ćirjak (23, 2RK).

Celje : Domžale 1:2 (0:2)

Arena Z’dežele, gledalcev 380, sodnik Skomina (Kp) 7.

Strelci: 0:1 – Podlogar (Vuklišević, 24), 0:2 – Kolobarić (Pišek, 29), 1:2 – Zaletel (Lotrič, 69).

Celje: Rozman 7, Kadušić 6, Zaletel 5, Ćalušić 5, Marandici 6, Štravs 6 (od 65. Novak 6), Vrbanec 5,5, Kerin 5,5 (od 87. Koritnik –), Lotrič 5,5, Kuzmanović 5,5 (od 65. Dangubić 6), Božić, trener: Dušan Kosić 5,5.

Domžale: Sorčan 7, Žinič 6,5, Vuklišević 6,5, Šoštarič Karić 6,5, Sikošek 6,5, Husmani 6,5, Podlogar 7 (od 86. Mavretič –), Pišek 7, Ibričić 7, Svetlin 6,5 (od 75. Kim –), Kolobarić 7 (od 90. Mujan –); trener: Dejan Đuranović 7; streli: 6:12; na vrata: 2:8; posest žoge %: 48:52; koti: 5:3; prekrški: 15:11; rdeči karton: Ćalušič (73, 2RK).



Vrstni red strelcev: 3 – Žužek, Kolobarić; 2 – Kouter, Filipović; podajalec: 3 – Vršič.



Maribor 3 2 1 0 8 : 2 7 +6

Mura 3 2 1 0 5 : 0 7 +5

Bravo 3 2 0 1 7 : 6 6 +1

CB24 Tabor 3 2 0 1 4 : 4 6 0

Koper 3 1 1 1 5 : 4 4 +1

Domžale 3 1 1 1 4 : 4 4 0

Olimpija 2 0 2 0 1 : 1 2 0

Celje 3 0 1 2 1 : 4 1 -3

Gorica 2 0 0 2 3 : 8 0 -5

Aluminij (-2) 3 0 1 2 1 : 6 -1 -3



Pari 4. kola: Bravo – Koper, Maribor – Celje (oba 19. t. m.), Domžale – CB24 Tabor, Aluminij – Olimpija, Mura – Gorica (vsi 20. t. m.).

- Maribor je v 3. kolu 1. SNL prepričljivo zmagal – prvič v novi sezoni na igrišču – ter se zavihtel na vrh lestvice. Trenerje svoje poglavje na vijolični klopi začel uspešno. Maribor je Bravu nasul štiri gole. To veliko šteje, tako kot še drugi domači poraz prvaka Celja, ki so ga nazadnje premagale Domžale.Rezultat bo ostal, vse drugo bo šlo v pozabo. To nepisano nogometno pravilo velja tudi za Camoranesijevo premiero v Ljudskem vrtu na trenerskem stolčku Maribora. Štajerci niso zasenčili Brava, Maribor ni igral tako navdahnjeno ali kakovostno, Maribor ni nizal priložnosti. Maribor je bil izjemno učinkovit v pravem trenutku tekme.Od 34. do 40. minute je s tremi goli izničil vsa prizadevanja neobremenjenih Šiškarjev. Ti so bili do gola(koga drugega, kot njihovega strelskega junaka iz minule sezone) igralno kar pošteno premočni. A Matkov projektil z 20 m je povsem obrnil tekmo. Drugi in tretji goltersta bila posledica nezbranosti v osrčju obrambe, le četrti gol povratnika v SNLje imel nekaj več – kombinatoriko akcijeinter tehnično dovršen Mlakarjev zaključek s strelom z glavo.»Morda je bil Bravo celo boljši,« je priznal Camoranesi, ki je pošteno presenetil z izborom začetne enajsterice. In s postavitvijo 4-4-2, v kateri je vloga napadalnega dvojca pripadla Marcosu Tavaresu in Mešanoviću.V minulih sezonah najboljši strelec Maribora in dvakrat zapored tudi prvi topničar 1. SNLni sedel niti med rezervisti.»Tako sem se odločil. Igralce izbiram na podlagi prikazanega na treningih. Le dvajset igralcev je lahko v zapisniku,« je pojasnil pomenljivo potezo Camoranesi, ki bo imel vse prej kot miren spanec, dokler ga najboljši mariborski strelec zadnjih sezon ne bo prepričal v zmoto, ali ne bo odšel v tujino.Spanec mu bodo kratile tudi podobne predstave, čeprav bodo imele kritje v zmagah, toda Maribor bi po visokih merilih moral biti tudi spektakularen. Proti Bravu so bili privlačni samo goli.»Po prvem tednu ne moremo narediti vsega, kar želimo, in imeti podobe, ki jo pričakujemo. Uspelo nam je uveljaviti osnovne zadeve, se pa je izkazalo, da so temelji dobri,« je pogled v prihodnost usmeril tretji vodja moštva v letu 2020, v katerem po njegovi oceni med štiri najboljše sodi tudi poraženec Bravo. Bil je nesrečen ali tudi naiven.»Izid ni realen, kljub porazu sem zelo zadovoljen z igro. Tekma se nam je podrla zaradi res nenavadnih golov po, recimo, neizdelanih akcijah. Zmanjkalo nam je konkretnosti. Nenehno smo plesali okoli mariborskega kazenskega prostora in prav lahko bi se vse zasukalo v drugo smer, če bi prvi zadeli,« je del resnice o tekmi razkril trener gostovCeljanom nikakor ne steče. Zato imajo delne razloge v slabem vstopu v sezono, saj so imeli najmanj časa za osvežitev po šampionskem slavju. Odšel je tudi prvi strelec(v prvi terkmi za WAC je takoj zadel v porazu proti Salzburgu z 1:3) najboljši igralec minule sezoneše išče pravo formo. Proti Domžalčanom sta odpovedala še spomladi najbolj trdna člena, štoperjainDomžalčani bi lahko zmagali še z višjo razliko, a tudi ta zmaga bi lahko pomenila obrat in vrnitev v boj za vrh. Največja pridobitev je mladi, 20-letni napadalec. Idrčan, ki gre po poti že uveljavljenega rojaka Adama Gnezda Čerina, je dosegel že tretji gol in je prvi strelec prvenstva. Za seboj ima zanimivo in pomenljivo pot: k Domžalam je prišel iz Brava, leta 2017 ga je kot posojenega igralca vzel Salzburg, od koder se je vrnil v Domžale pred sezono 2019/20. Večji del je bil poškodovan, v tej sezoni je postal prvi adut trenerjaDokler je imela Olimpija dovolj sape, je Mura trepetala. Opazno neuigranim Ljubljančanom je manjkala konkretnost, Sobočanom natančnost.»Veliko priložnosti smo si priigrali, še več akcij treh proti dvema, ki jih nismo izkoristili,« je strnil oceno Murin reprezentant, ki je imel razloge za nezadovoljstvo. Njegovi napadalni kolegi, predvseminsta bila nespretna ali sebična. Rezervistje zapravil priložnost tekme. Mura lahko bolj obžaluje, ker ni osvojila polnega izkupička.»Vsaka točka v tem trenutku je junaška. Nismo še pripravljeni,« je domači trenerodkrito priznal, da Olimpija še ni na ravni, kakršno želi.