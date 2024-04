Olimpija še dve točki dlje od Maribora, ki je varčeval moči atomskega trojčka

V nadaljevanju preberite:

Nenavadno vroč aprilski konec tedna na igriščih, nad čemer so potožili tudi nogometaši, ni ponudil tekem s težo, kljub temu pa so bile te zelo tekmovalne. Olimpija si v 31. kolu 1. SNL ni dovolila novega spodrsljaja, Maribor se je po malem uštel. Zeleno-beli so v režiji Raula Florucza v gosteh opravili z Domžalčani, vijolični pa so v Spodnji Šiški igrali le neodločeno in pred sredinim (18.30) prvim letošnjim derbijem za največjimi tekmeci zaostajajo za sedem točk. Junak lokalnega nogometnega derbija v Rogaški Slatini je bil Gregor Bajde, ki je v drugem polčasu – v sedmih minutah od vstopa v igro – zabil dva gola.