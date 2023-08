Olimpija se je pogumno odprla in plačala hud davek

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je že na prvi tekmi 3. kola kvalifikacij za ligo prvakov naletela na previsoko oviro. Turški prvak je spretno in rutinirano prišel do visoke zmage, ki mu zagotavlja miren spanec pred povratno tekmo, ki bo v torek v Istanbulu. Kaj je šlo narobe zeleno-belim, ki so imeli v polnih Stožicah podporo 12. igralca? Kdo je bil ključni gostujoči mož? Ali je bil sodnik Andreas Ekberg pristranski in se norčeval z Ljubljančani, ki so zabili gol, a ga je Šved razveljavil zaradi prekrška Admirja Bristrića? Kdove, kako bi se dvoboj razpletel, če bi Bošnjaku priznal gol.