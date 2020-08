Olimpija se nadeja, da ji bo NIJZ prisluhnil

Ljubljana

Trener Olimpije Dino Skender še ne more opravljati skupnih treningov. FOTO: Leon Vidic/Delo



Aluminij ni pripravljen

Pri Aluminiju menijo, da bi bilo ogroženo zdravje nogometašev, če bi v nedeljo igrali v Ljudskem vrtu. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Pri Olimpiji iščejo izhod v sili in zahtevajo vrnitev skupnih treningov, pri Aluminiju so povlekli skrajno potezo in se odločili, da svoje uvodne tekme v 30. nogometnem državnem prvenstvu v samostojni Sloveniji to nedeljo v Ljudskem vrtu ne bodo igrali. Kaj bosta prinesla zadnja dneva pred načrtovanim in že za deset dni preloženim začetkom ligaške sezone, si ne upa pomisliti nihče.Na obzorju je prvenstvo s številnimi zapleti. Posledice koronavirusa vendarle pričakovano močno rušijo ligaški ritem in klubske načrte, a se zapleta pri Olimpiji in Aluminiju razlikujeta. Za prvega krovna nogometna organizacija ni odgovorna, temveč je vse v rokah Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo (NIJZ), ki je določil, kako ukrepati v primeru okužbe igralcev ali strokovnega osebja.Pri Olimpiji, ki bo zaradi okužbe dveh nogometašev in člana strokovnega osebja do sobote v osamitvi, so celo opravili samoplačniško testiranje, ki je potrdilo okužbo še enega nogometaša (na prvem, ki je odkril tri okužbe, ni bil med okuženimi). Ker pa so bili Ljubljančani že v osamitvi, jo bo podaljšal le okuženi, medtem ko bodo drugi skupne treninge lahko začeli najpozneje v soboto.Pri Olimpiji sicer upajo, da ji bo NIJZ omogočil skupinsko vadbo že prej, saj ji že pošteno teče voda v grlo. Zaradi osamitve je NZS preložila prvo ligaško tekmo z Gorico, toda Olimpijo prihodnji teden (27. t. m.) v Stožicah čaka prvi dvoboj z islandskim Vikingurjem v kvalifikacijah za evropsko ligo. Trenerbo imel na voljo le štiri ali pet skupnih treningov za uigravanje krepko prenovljenega moštva.»Upravni odbor NK Aluminij je sklenil, da bo zaščitil svoje igralce in jih ne bo izpostavil tveganjem, ki jih v tako kratkem času po desetdnevni karanteni prinaša zahtevna tekma z NK Maribor. NK Aluminij za nedeljo, 23. avgusta, delegirane prvenstvene tekme ne bo odigral.«Tako je v izjavi za javnost napovedal Aluminij, potem ko je od NZS in tudi Maribora prejel zaušnico za preložitev tekme. Če ne bo spremenil odločitve, se bo po vsej verjetnosti soočil s porazom za zeleno mizo z 0:3, opominom in morda še čim več.Aluminijeva odločitev nima opore niti v tekmovalnih pravilnikih, saj ima od dneva, ko je lahko moštvo znova začelo skupne treninge, do nedeljske tekme na voljo pet dni za treninge in tudi najmanj trinajst igralcev plus vratarja. Kidričani bi se lahko izognili tekmi le, če bi imeli preveč bolnih in poškodovanih igralcev. Za neprimerno nepripravljenost, četudi zaradi višje sile, še ni mogoče zahtevati preložitve.