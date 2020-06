Olimpija še naprej pred praznimi tribunami

Ljubljana - Čeprav je slovenska vlada sporočila, da bo po epidemiji novega koronavirusa od 15. junija dalje dovoljeno zbiranje do 500 oseb, pa to vsaj za sredino tekmo slovenskega nogometnega prvenstva med vodilno Olimpijo in Bravom ne bo spremenilo dejstva, da bodo igrali pred praznimi tribunami.



"Ob tem v NK Olimpija Ljubljana sporočamo, da bodo domače tekme do nadaljnjega še vedno odigrane pred praznimi tribunami. Zaradi upravnih postopkov, ki so daljši od treh delovnih dni, bo tako tekma z Bravom, ki je delegirana v sredo, 17. junija, odigrana za zaprtimi vrati. O morebitnih spremembah za prihajajoče tekme pa boste navijači pravočasno obveščeni," so zapisali pri Olimpiji.



V kvoto 500 oseb na tekmah so vključeni tudi vsi domači ter gostujoči nogometaši in strokovni štab kot tudi organizatorji dogodka in mediji.