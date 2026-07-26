Olimpija še nikoli ni začela tako slabo, kot letos: nič golov, nič točk

Po domačem porazu (0:2) v mestnem derbiju se je Olimpija v 2. kolu 1. SNL vrnila tudi iz Murske Sobote brez gola in točke. Borbenim, ne pa tudi igrivim ali spektakularnim, nogometašem Mure je zadostoval le en gol, ki ga je po hudi napaki vratarja Matevža Vidovška dosegel 25-letni rekonvalescent Robert Čakš. Postavni, 197 centimetrov visoki napadalec je v minuli sezoni zbral le dva nastopa, v prvem in zadnjem krogu, zadnji ligaški gol pa je dosegel maja leta 2024. Do prve zmage in težje, kot kaže izid (3:0), je v praznem Ljudskem vrtu prišel Maribor.

Le 180 minut nove nogometne sezone je bilo dovolj za alarm v zeleno-belem taboru Olimpije in za naslednja vprašanja: kolikšen bo »rok trajanja« trenerja Miša Brečka, koliko zanosa in volje še ima varčni vlagatelj in predsednik Adam Delius, ali ima v glavnih sodelavcih, predvsem športnemu direktorju Nedžatu Aygünu, človeški kapital za Olimpijo, kakršno si želijo navijači, in kakršna je že bila na dobri poti, da bi zavladala v Sloveniji. In morda tudi glavno, ali sploh ima kakovostne igralce za konkurenčen boj s Celjani, Koprčani, Mariborčani, Šiškarji ... Olimpija še nikoli od svoje vrnitve v 1. SNL v sezoni 2009/10 ni izgubila uvodni prvenstvni tekmi.