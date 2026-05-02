Olimpija se še ne predaja v lovu na Evropo

Nogometaši Olimpije so v 33. krogu Prve lige Telemach premagali Primorje s 3:0 (1:0). Po dveh bolečih porazih s Celjem in Koprom so Ljubljančani zabeležili 14. zmago v Prvi ligi Telemach in tako ohranili vsaj teoretične možnosti za preboj do tretjega mesta, ki še prinaša evropska tekmovanja v prihodnji sezoni.

Tri kroge pred koncem prvenstva ostajajo na petem mestu, za Bravom na tretji poziciji zaostajajo štiri točke, do konca sezone pa jih čakata še gostovanji v Mariboru in pri Bravu ter domača preizkušnja z Radomljami. Primorje ostaja pri dveh osvojenih točkah v gosteh v tej sezoni Prve lige Telemach in na predzadnjem mestu razpredelnice, kar pomeni, da je po šestem zaporednem porazu vedno bližje razigravanju za obstanek med elito.

Primorci za osmim mestom, na katerem je Mura, zaostajajo štiri točke, a ima slednja v nedeljo še tekmo doma s Koprom, hkrati pa bo Mura v naslednjem krogu gostovala prav v Ajdovščini. Primorje je v prejšnjem krogu proti Radomljam zadetek prejelo v prvi minuti, tokrat mu je Olimpija prvega zabila po minuti in pol igre. Močno in natančno je z roba kazenskega prostora udaril Dino Kojić.

Olimpija je vlogo favorita potrdila v drugem polčasu; na 2:0 je povišal Dimitar Mitrovski, končni rezultat pa je s prvim zadetkom z zeleno-belem dresu postavil Kelvin Ofori.

Prva liga Telemach, 33. kolo

sobota:

Olimpija – Primorje 2:0 (Kojić 2., Mitrovski 63., Ofori 82.)

Celje – Bravo (20.15)

nedelja:

Mura – Koper (15.00)

Radomlje – Maribor (17.30)