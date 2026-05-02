  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Olimpija se še ne predaja v lovu na Evropo

Nogometaši Olimpije so v Stožicah na prvi tekmi 33. kola prve slovenske lige s 3:0 premagali Primorje. Zvečer še derbi med Celjem in Bravom.
Ajdovci so v Ljubljano prišli vsaj po točko, a domači so kmalu povedli. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Ajdovci so v Ljubljano prišli vsaj po točko, a domači so kmalu povedli. FOTO: Aleksander Golob
Š. R., STA
2. 5. 2026 | 19:31
2:09
A+A-

Nogometaši Olimpije so v 33. krogu Prve lige Telemach premagali Primorje s 3:0 (1:0). Po dveh bolečih porazih s Celjem in Koprom so Ljubljančani zabeležili 14. zmago v Prvi ligi Telemach in tako ohranili vsaj teoretične možnosti za preboj do tretjega mesta, ki še prinaša evropska tekmovanja v prihodnji sezoni.

Kdo se je že vdal v usodo, Olimpija ali Primorje?

Tri kroge pred koncem prvenstva ostajajo na petem mestu, za Bravom na tretji poziciji zaostajajo štiri točke, do konca sezone pa jih čakata še gostovanji v Mariboru in pri Bravu ter domača preizkušnja z Radomljami. Primorje ostaja pri dveh osvojenih točkah v gosteh v tej sezoni Prve lige Telemach in na predzadnjem mestu razpredelnice, kar pomeni, da je po šestem zaporednem porazu vedno bližje razigravanju za obstanek med elito.

Primorci za osmim mestom, na katerem je Mura, zaostajajo štiri točke, a ima slednja v nedeljo še tekmo doma s Koprom, hkrati pa bo Mura v naslednjem krogu gostovala prav v Ajdovščini. Primorje je v prejšnjem krogu proti Radomljam zadetek prejelo v prvi minuti, tokrat mu je Olimpija prvega zabila po minuti in pol igre. Močno in natančno je z roba kazenskega prostora udaril Dino Kojić.

Olimpija je vlogo favorita potrdila v drugem polčasu; na 2:0 je povišal Dimitar Mitrovski, končni rezultat pa je s prvim zadetkom z zeleno-belem dresu postavil Kelvin Ofori.

Prva liga Telemach, 33. kolo

sobota: 

Olimpija – Primorje 2:0 (Kojić 2., Mitrovski 63., Ofori 82.)

Celje – Bravo (20.15)

nedelja:

Mura – Koper (15.00)

Radomlje – Maribor (17.30)

 

   

 

 

   

 

Več iz teme

Prva liga Telemach1. SNLnogometOlimpija LjubljanaPrimorje Ajdovščina

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija se še ne predaja v lovu na Evropo

Nogometaši Olimpije so v Stožicah na prvi tekmi 33. kola prve slovenske lige s 3:0 premagali Primorje. Zvečer še derbi med Celjem in Bravom.
2. 5. 2026 | 19:31
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Strup

Na Malem vrhu pri Žirovnici planinko ugriznil modras

V Sloveniji imamo dovolj zalog protistrupa za približno 20 ugrizov modrasa ali gada.
2. 5. 2026 | 18:42
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Strup

Na Malem vrhu pri Žirovnici planinko ugriznil modras

V Sloveniji imamo dovolj zalog protistrupa za približno 20 ugrizov modrasa ali gada.
2. 5. 2026 | 18:42
Preberite več
Šport  |  Drugo
Miami

V več kot mesecu premora je McLaren ujel konkurenco

Svetovni prvak Lando Norris je dobil šprintersko dirko formule 1 v Miamiju. Po kaotičnem štartu je na drugem mestu končal njegov ekipni kolega Oscar Piastri.
2. 5. 2026 | 18:42
Preberite več
Novice  |  Svet
Humanitarnost

Izrael aktivista iz humanitarne flotilje prepeljal na zaslišanje

Po izraelskih navedbah sta prijeta aktivista terorista, po mednarodnih odzivih pa je že prijetje v mednarodnih vodah nezakonito.
2. 5. 2026 | 18:19
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo