Olimpija spet na vrh?

Ljubljana

Mura lahko pokvari Olimpijine načrte. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odločitev v sredo v Celju?

- Tabor Sežana – Rudar Velenje (18), Aluminij – Domžale (20) in Mura – Olimpija (20.30) so današnji preostali pari 34. kola v prvi slovenski nogometni ligi.Celje se je včeraj zavihtelo na vrh, četudi mu je malce spodrsnilo proti Triglavu (2:2) , Olimpija ga lahko sklati, če danes ne bo izgubila na Fazaneriji proti Muri, ki po osvojitvi pokala ne deluje več tako prepričljivo.Celje in Olimpija sta praktično edina kandidata za naslov, njegov branilec Maribor je namreč že precej zaostal in ga reši samo še teorija. Pred Celjem je še tekma z odpisanim Rudarjem, Olimpija bo gostila še Tabor, preden se bo v bržčas odločilni tekmi v sredo pomerila s Celjem v gosteh.