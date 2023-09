Prvi tekmec na severu Francije premočan za Olimpijo

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na severu Francije odprli boj v skupinskem delu Uefine konferenčne lige. Prvi tekmec Ljubljančanov v skupini A je bil Lille, ki je na svojem štadionu vknjižil zmago z 2:0. Druga tekma prvega kola v skupini A bo v četrtek, ko se bosta v Bratislavi merila Slovan in ferski klub Klaksvik.

Prvi polčas: v napadu Motika, Bristrić in Rui Pedro

Prvi polčas privlačnega dvoboja je zasluženo pripadel gostiteljem, četudi so se Ljubljančani dobro upirali favoriziranemu tekmecu, ki je vseh 45 minut narekoval ritem igre in si priigral kar nekaj priložnosti za gol. Toda v večjem delu prvega dela igre je uspešno opozarjal nase Olimpijin vratar Matevž Vidovšek, ki je klonil šele po strelu z bele točke. Potem ko je Agustin Doffo naredil prekršek za najstrožjo kazen, je unovčil enajstmetrovko najdražji eksponat v vrstah Lilla, 23-letni Kanadčan Jonathan David – 1:0.

Lille - Olimpija 2:0 (1:0) Strelca: 1:0 – David (43, 11-m), 2:0 – Yazic (94); Lille (4-2-3-1): Chevalier; Santos (od 46. Alexsandro), Diakite, Umtiti, Gudmundsson; Gomes, Andre; Žegrova (od 46. Yazici), Cavaleiro (od 68. Cabella), Haraldsson (od 90. Virginius); David; Olimpija (4-3-3): Vidovšek; Silva, Ratnik, Muhamedbegović, Sualehe (od 78. Krefl); Doffo, Elšnik, Posavec (od 58. Fadida); Motika (od 69. Nukić), Bristrić (od 69. Schwaizer), Rui Pedro (od 78. Brest); posest žoge v %: 59:41; streli: 17:7; na vrata: 9:1; koti: 4:0; prekrški: 10:23; rumeni kartoni: 1:2.

Zeleno-beli so po tem prejetem golu nanizali dva zanimiva nasprotna napada, toda Admir Bristić in Rui Pedro akcij nista končala, kot bi bilo treba. Prvi polčas je Lillu pripadel tudi statistično. Posest žoge v %: 63:37; streli: 8:0; na vrata: 5:0; koti: 3:0; prekrški: 2:13; rumeni kartoni: 0:2.

Drugi polčas: Slovenci pogumnejši, toda brez gola

Slovenski prvaki so v drugem polčasu vendarle nekako vzpostavili ravnotežje na igrišču, vsaj občasno so bili povsem enakovredni ekipi, ki na trgu velja najmanj desetkrat toliko kot Olimpija. Ljubljančani so vse močneje iskali gol, bili dvakrat ali trikrat v obetavnem položaju za kaj več, trener Joao Henriques je poskušal ohraniti svežino v gostujočih nogah tudi z menjavami, toda Slovenci za pogum niso bili nagrajeni z golom.

Nogometaši Olimpije bodo letos igrali šest tekem v Uefini konferenčni ligi. FOTO: Leon Vidic

Izboljšali so le pogled na statistiko, prišli do prvega strela na vrata Francozov in pokazali, da lahko uspešno igrajo tudi na tako zahtevni ravni, kot jo predstavlja gostovanje v Lillu. Še več, po slabo izvedenem stranskem avtu Jorgeja Silve je Lille prišel še do drugega gola, med strelce se je vpisal Yusuf Yazici. Naslednji tekmeci Olimpije bodo Bravo, Koper in Rogaška, 5. oktobra bo v Ljubljani gostoval slovaški prvak Slovan iz Bratislave, v majici katerega igra tudi nekdanji član zeleno-belih Kenan Bajrić.

Vrstni red skupine A: Lille 3. Slovan Bratislava, Klaksvik in Olimpija 0.