Olimpija stavi na hrvaškega novinca

Slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpijo Ljubljano je okrepil 26-letni Robert Mišković. Ofenzivni vezist k zmajem prihaja iz hrvaškega drugoligaša Opatije, z zeleno-belimi pa je sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja, so pri Olimpiji zapisali na spletni strani kluba

Mišković je nogometno pot začel v mladinskem pogonu nemškega Ingolstadta, nato pa se kalil v hrvaški ligi pri Osijeku, Dinamu, Istri 1961 in Interju iz Zaprešiča. V tujini je nabiral izkušnje pri Baniku iz Ostrave na Češkem ter romunski Politehnici Iasi. Oblekel je tudi dres mlade hrvaške reprezentance, v zadnjem letu pa je bil pri Opatiji eden boljših posameznikov. Letošnjo sezono je odprl z dvema goloma na uvodnih treh tekmah.

»Srečen sem, da sem podpisal za Olimpijo. Komaj čakam, da spoznam soigralce in trenerja, ter da začnemo delati. Komaj čakam na svoj debi in verjamem, da bomo skupaj uspešni že konec tedna na tekmi s Koprom,« je ob podpisu pogodbe dejal 26-letni nogometaš. Olimpija bo v 9. krogu Prve lige Telemach gostovala pri Kopru. Ljubljančani so po osmih odigranih dvobojih na petem mestu prvenstvene lestvice z 11 točkami, za vodilnim Mariborom zaostajajo pet točk.