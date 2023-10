Olimpija trenerja našla v Kopru – prihaja Zoran Zeljković

V nadaljevanju preberite:

Naslednik Joaa Henriquesa na trenerskem stolčku Olimpije ne bo Felix Magath niti tujec, temveč slovenski strokovnjak Zoran Zeljković. Olimpijin preobrat od ponedeljkove novinarske konference, na kateri so prednost dajali izkušenemu tujemu strokovnjaku, je prinesel presenetljiv, a tudi deloma pričakovan razplet. Vodilni možje so po tujcu ohranjali možnost, da bodo angažirali domačega trenerja.

Že v ponedeljek so se direktor zeleno-belih Igor Barišić, športni direktor Goran Boromisa in Zeljković srečali ter dosegli dogovor, a zadnjo besedo so imelil Koprčani. Zeljković je bil pogodbeno vezan s klubom.