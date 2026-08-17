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Nogomet

Olimpija ujela sprinterja na italijanski pogon

Nogometaš iz Sierre Leone Yayah Kallon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša.
Hitronogi Yayah Kallon je veliko upanje za Olimpoijin boljši jutri. FOTO: NK Olimpija
Galerija
Hitronogi Yayah Kallon je veliko upanje za Olimpoijin boljši jutri. FOTO: NK Olimpija
Š. R., STA
17. 8. 2026 | 16:40
1:39
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Nogometaš iz Sierre Leone Yayah Kallon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Olimpije. Kot so zmaji zapisali na družbenih omrežjih, se 25-letnik najbolje se znajde na krilu, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem. Z NK Olimpija Ljubljana je podpisal pogodbo do 30. junija 2029.

Kallon ima izkušnje z igranjem v elitni serie A. V najmočnejšem italijanskem prvenstvu je zbral 39 nastopov, 24-krat pa je zaigral tudi v italijanski serie B.

Nekdanji član Genoe, Hellasa Verone, Barija, Salernitane in nazadnje Casertane bo v Ljubljani nosil dres s številko 79.

»Zelo sem vesel novega izziva v zame povsem novi državi in prvenstvu, ki ponuja priložnost za preboj v Evropo. Cilj kluba je vsem dobro znan, glede na trenutno stanje pa je jasno, da ekipa potrebuje pomoč v napadu. Olimpija je velik klub, zato komaj čakam, da se moja zgodba v Ljubljani začne,« je za klubsko spletno stran dejal Kallon, ki se bo treningom zmajev pridružil že v torek.

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