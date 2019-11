Olimpija utrdila vodstvo, Bravu derbi začelja

Nogometaši ljubljanskega Brava so v 18. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali velenjski Rudar z 2:1 Domžale so s 3:0 ugnale Triglav, Olimpija pa je z 1:3 zmagala v gosteh pri Celju.



Celje - Olimpija 1:3 (1:2)



Olimpija je v Celju dosegla novo zmago, peto na zadnjih šestih tekmah, tako da ostaja na vrhu lestvice. Celjani, ki so doživeli sploh prvi domači poraz, pa ostajajo na petem mestu.



Ljubljančani so tekmo odprli silovito. Že v tretji minuti so povedli, potem ko je podajo Mara Jurčevića iz levega kota z glavo unovčil Macky Bagnack. Ta je v 14. minuti zapravil skoraj identično podajo, takrat je žogo poslal malce mimo vrat.



A tedaj je Olimpija vodila že z 2:0, saj je v šesti minuti zadel še Ante Vukušić. Hrvaški napadalec je na desni strani kazenskega prostora iz igre vrgel Dušana Stojinovića in nato z diagonalnim strelom dosegel svoj 15. zadetek sezone.



Novi veliki priložnost so Ljubljančani zapravili v 19. minuti, ko je najprej Endri Čekiči zatresel vratnico, nato pa odbite žoge Vukušiću ni uspelo poslati mimo Matjaža Rozmana, ki je sicer toliko posredoval tudi pri Čekičijevem strelu, da žoga ni šla v mrežo.



Celjani so le poredkoma prihajali pred Olimpijin kazenski prostor, a se le začeli rahlo prebujati proti koncu polčasa. V 39. minuti so tudi zaostanek zmanjšali, ko je desno od vrat do žoge prišel Dario Vizinger in jo z močnim strelom poslal pod prečko ljubljanskega gola za svoj 12. gol sezone in drugo mesto na lestvici strelcev.



Pred tem sta z glavam trčila Bagnack in Luka Kerin, slabše pa jo je odnesel celjski nogometaš, ki je moral zaradi poškodbe iz igre. V 45. minuti pa so Celjani izpeljali nov nevaren napad, Vizinger je spet prišel do žoge malce desno od ljubljanskega gola, takrat pa se je Nejc Vidmar izkazal.



V drugem polčasu je prvi moral resneje posredovati Rozman, ko je v 63. minuti ustavil poskus Stefana Savića z dobrih desetih metrov. Na drugi strani je Ivan Božić potegnil v kazenski prostor, v zadnjem trenutku pa mu je žogo izbil Bagnack.



V 67. minuti pa so Ljubljančani izpeljali novo hitro akcijo, do strela v bližini gola jen prišel Vukušić, ki pa je zadel le prečko, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Menalo. To je bil njegov sedmi gol sezone. V 81. minuti je pri Celjanih nenatančno meril Božić, v 83. pa je ob zadnji nevarnejši akciji tekme na drugi strani posredoval Rozman bo Savićevem poskusu.



Celjani bodo v 19. krogu prihodnjo soboto gostili Muro, Olimpija pa bo dan pozneje gostovala pri Bravu.



Bravo - Rudar 2:1 (1:1)



Nogometaši iz Ljubljane so prekinili niz štirih porazov in v dvoboju predzadnje in zadnjeuvrščene ekipe prišli do pomembnih točk. Bravo je skupaj vpisal četrto zmago sezone in ostal na devetem mestu, Rudar pa je še brez zmage v prvenstvu in je trdno na zadnjem mestu z devetimi točkami zaostanka za današnjim tekmecem.



Prvi polčas se je končal z neodločenim izidom 1:1. Povedli so domači v sedmi minuti, ko je najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil vratar gostov Tomaž Stopajnik s prekrškom nad Milanom Đajićem, izkoristil Mustafa Nukić.



Vsega tri minute pozneje so Velenjčani, pri katerih je med drugimi manjkal kaznovani Marko Ćosić, izenačili, po podaji z desne je najprej Borna Petrović z glavo žogo podaljšal proti drugi vratnici, tam pa jo je v mrežo poslal Mićo Kuzmanović. Knapi, ki so v 29. minuti morali menjati poškodovanega Davida Hrubika, so bili nato dobršen del polčasa boljši in konkretnejši tekmec, med drugim je moral domači vratar posredovati po poskusu Roberta Pušaverja iz bližine v 13. minuti, v 26. minuti pa je Dominik Radić s strelom z glavo zadel prečko.



V sami končnici polčasa pa so se spet prebudili tudi domači nogometaši, ki so nastopili precej zdesetkani po kaznih Ovbokhe Abgoyija, Davida Brekala, Alena Krcića, Aljoše Matka in Ibrahima Arafata Mensaha. Dvakrat je od daleč poskusil Besart Abdurahimi, v 42. minuti je z nekaj težavami žogo ukrotil Stopajnik, v 45. pa je domači nogometaš za malo zgrešil cilj. Vmes je še Nukić z glavo meril malce previsoko.



V drugem polčasu so prvi resno zagrozili domači, ko je Đajić sprožil iz prve z desetih metrov in zadel vratnico. Malce pozneje je na drugi strani po kotu s "škarjicami" poskusil Elvedin Džinić, a žogo poslal čez vrata. V 67. minuti pa je Vekić ustavil ne preveč močan poskus Radića iz bližine.



Minuto pozneje pa je Nukić podal v globino do Đajića, ta pa je ob neodločnem Ejupu prišel do strela z desne strani iz bližine in zadel mrežo ob drugi vratnici za 2:1. V 77. minuti je bil le malce premalo natančen Abdurahimi, gosti pa so v končnici neuspešno lovili izenačujoči gol.



Bravo bo v 19. krogu prihodnjo nedeljo gostil Olimpijo, Rudar pa bo gostoval v Domžalah.



Domžale - Triglav 3:0 (2:0)​



Domžalčani so po dveh zaporednih porazih tokrat zmagali. Na krilih Arnela Jakupovića so ugnali neposrednega tekmeca na lestvici in se prebili predenj ter vsaj začasno tudi pred Tabor na šesto mesto lestvice. Na drugi strani so triglavani, ki so na svoji 300. prvoligaški tekmi pogrešali kaznovana Luko Majcna in Milana Milanovića, prvič po 25. avgustu pa je igral Aleš Mertelj, po zmagi v prejšnjem krogu spet doživeli poraz, že enajstega v sezoni.



Prvi polčas je bil bolj ali manj v znamenju domačih nogometašev, še posebej Jakupovića, ki je bil vpleten v praktično vse nevarne akcije, obenem pa dosegel tudi dva gola. Avstrijec je nase opozoril najprej v 20. minuti, ko je s strelom z glavo iz bližine zadel prečko.



Prvi zadetek pa je dosegel v 32. minuti, ko je sprožil nizek strel z 20 metrov in matiral Jalna Arka. Štiri minute pozneje je povišal na 2:0, potem ko je z glavo z več kot desetih metrov unovčil podajo Senijada Ibričića iz kota z desne strani.



Jakupović je bil nevaren tudi v 41. minuti, ko je streljal z roba kazenskega prostora, Arko pa je bil takrat na mestu. Domžalčani so sicer sprožili še nekaj strelov, med njimi Janez Pišek v 25. in Slobodan Vuk v 45. minuti, a sta bila preslaba za spremembo izida.



V drugem polčasu je najprej nase opozoril David Tijanić s strelom od daleč, a je bil Ajdin Mulalić na mestu. V 56. minuti pa so bili spet nevarni domači, ko je v kazenskem prostoru do strela prišel Sven Šoštarič Karič, vendar je Arko dobro posredoval. Ta je bil uspešen tudi po poskusu Vuka v 63. minuti.



V 67. minuti se je na drugi strani izkazal tudi Mulalić po strelu Gabra Petrica z roba kazenskega prostora, v 71. minuti pa so ostali Kranjčani brez Žana Kumra, ki je dobil drugi rumeni karton po prekršku nad Vukom. Takoj zatem je prosti strel s 17 metrov izvedel Jakupović in žogo poslal v prečko.



Razpoloženi Jakupović pa je svoj tretji gol na tekmi (v sezoni skupno četrtega) dosegel v 78. minuti, ko je zadel po podaji z leve strani. V 83. minuti sta lepi priložnosti za domače zapravila Ibričić in Dejan Lazarević, prvi pa je bil malce premalo natančen tudi v 90. minuti.



Domžalčani bodo v 19. krogu prihodnjo nedeljo gostili Velenjčane, Kranjčani pa bodo dan prej gostovali v Mariboru.