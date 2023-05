Olimpija uživala v trpljenju vijoličnih duš

V nadaljevanju preberite:

Olimpija in Maribor sta uprizorila razburljivo bitko, v kateri je krajšo potegnila – v tej sezoni še četrtič – potolčena vijolična vojska. Finale nogometnega pokala se je razpletel z enajstmetrovko v podaljšku skoraj triurne tekme, po kateri so bili ogorčeni Mariborčani. Toda za poraz so si v veliki meri krivi sami, saj je imel Marko Tolić v nogah zaključno žogo in je lahkomiselno izvedel kazenski strel v zadnji minuti tekme. Najbolj glasen je bil mariborski športni direktor športni direktor Marko Šuler. Kaj so povedali ključni akterji in kakšno sporočilo zanje prinaša razplet letošnjega finala pokala?