Prvi večni derbi 16. septembra

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) so opravili žreb parov za novo sezono domačega prvenstva Prva lige Telemach in 2. SNL. Nova sezona se bo začela čez natanko mesec dni, v prvem kolu pa bo državni in pokalni prvak Olimpija gostoval pri Kopru.

Prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom bo na sporedu 16. septembra v 8. kolu državnega prvenstva v Stožicah, tekmeca pa se bosta nato v Ljudskem vrtu pomerila še v predzadnjem kolu prvenstva, 11. maja, je razvidno iz gradiva NZS. Večna derbija bosta na sporedu še pred zimskim premorom 2. decembra v Ljudskem vrtu, tretji pa bo na sporedu 9. marca v Ljubljani.

Maribor bo sicer prvenstvo začel na gostovanju pri Radomljah, drugouvrščeni iz minule sezone Celje pa pri povratniku v prvo ligo Aluminiju. Debitant v prvi ligi bo klub iz Rogaške, ki bo na uvodni tekmi gostoval v Ljubljani pri Bravu. Preostali par uvoda sezone je Mura – Domžale.

V pretekli sezoni je odločitev o prvaku padla že več kot mesec pred koncem prvenstva, ko je Olimpija 16. aprila na večnem derbiju še tretjič v sezoni premagala Maribor. A v treh sezonah pred tem se je o prvaku odločalo v zadnjem kolu.

V prihodnji sezoni se bodo v zadnjem kolu pomerili: Olimpija proti Bravu, Mura proti Rogaški, Aluminij proti Domžalam, Radomlje proti Celju in Koper proti Mariboru.

Sezona druge lige, v kateri bo nastopalo 16 ekip, se bo začela teden dni za prvo ligo.

Pari 1. kroga Prve Lige Telemach za sezono 2023/24:

Koper – Olimpija

Radomlje – Maribor

Aluminij – Celje

Mura – Domžale

Bravo – Rogaška

Opomba: Tekme prvega kroga bodo na sporedu v vikendu 22. julija.