FOTO:Olimpija v boj za prvaka in za preživetje

Žepe so polnili tudi prevaranti in lumpi

Priprava finačnega načrta najtežji del licenciranja

- »Doma me ne upoštevajo več, dostop do družinskega sklada je zaprt. Ampak ne bojte se, vse bomo rešili,« je malo za šalo, malo zares v Turčiji povedal prvi mož Olimpije. Za predsednika je Olimpija vse – strast, užitek in tudi zelo težko breme. Njena prihodnost je vprašljiva in je odvisna od pridobitve tekmovalne licence za prihodnjo sezono.Olimpija bíje boj za preživetje. Izogniti se mora klavrnemu scenariju, kakršen se ji je zgodil že pred petnajstimi leti, ko je s tekmovalnega in organizacijskega dna začela pisati novo poglavje. Oranžna luč se je prižgala septembra lani z razkritjem finančnega oddelka za nadzor poslovanja klubov pri Evropski nogometni zvezi UEFA o njenih neporavnanih obveznostih. Konec lanskega leta je Olimpija prejela zahtevo UEFA, da mora poravnati obveznosti do konca januarja in povrhu še plačati kazen v znesku 75.000 evrov (skupaj približno 500.000 evrov), če se želi ogniti črnemu scenariju, izključitvi iz evropskih klubskih tekmovanj.Olimpija je tudi breme za Nogometno zvezo Slovenije, pod vprašajem je njena in ligaška verodostojnost. Zato se je vpletla v proces njenega reševanja. Velik del krivde nosijo tudi nekateri že odpuščeni uslužbenci. Mandarićeva težava je bila, da ni bil najbolj poučen o poslovanja kluba in toku denarja, ki je v štirih letih in pol šel v žepe ali bančne račune prevarantov in lumpov mimo njegovega nadzora.Kadrovsko šibkost zaupanja vrednih in usposobljenih mož (in deklet) za zahtevno operacijo, kot sta sanacija in licenciranje, je Olimpija ob posredovanju NZS zapolnila z od januarja uradno klubsko okrepitvijo, novim direktorjem. Nekdanji prvi operativec velenjskega Rudarja je prevzel sanacijo in še kaj drugega, kot je omejitev vpliva vseh mogočih uradnih in neuradnih menedžerjev (med njimi se je eden pri tujih klubih razglašal kar za predsednika kluba) spornega slovesa, ter se že – kot trener in še nekaj klubskih uslužbencev – soočil z njihovimi grožnjami. S temi je bila seznanjena tudi policija.»Prva bitka je dobljena,« je Čepelnik potrdil, da je Olimpija do zadnjega januarja izpolnila zahteve in se izognila kazni UEFA. Druga je na vrsti in je lahko še usodnejša. Olimpija je na igrišču v boljšem stanju, kot je njen administrativni del, ki je pred velikim izzivom. Do konca marca mora izpeljati licenciranje. Najzahtevnejši del je izpolnjevanje denarnih meril. Med drugim mora predložiti finančni načrt za celotno prihodnjo sezono.Ni skrivnost, da je priprava predloga finančnega načrta najtežji del tudi za druge slovenske klube, ki jim sicer praviloma uspeva izpolniti zahtevo, toda v praksi ga dejansko rešujejo po načelu z danes na jutri do naslednjega licenciranja. Povedano drugače: Olimpijina težava je plačilna sposobnost.Za preživetje želi Mandarić omejiti letni proračun na največ štiri milijone evrov. Oziroma na mesečne stroške do 300.000 evrov. Olimpijini trenutno znašajo vsaj 500.000 evrov. Junija bodo stroške pošteno sklatili zaradi odhoda najbolje plačanih igralcev, med katerimi so tudi takšni, ki spomladi najbrž ne bodo odigrali več kot tekmo ali dve, a njihova mesečna plača presega 10.000 € bruto. Dotlej bo Mandarić morda res praznil družinski sklad.