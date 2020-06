FOTO:Olimpija za prvaka s 36-letnim trenerjem

Ljubljana

Štart 30. sezone 1. SNL 12. avgusta



Slovensko nogometno prvenstvo se bo v tej sezoni končalo 22. julija (dodatne kvalifikacije za 1. SNL bodo 26. julija in 30. julija.), jubilejno 30. pa se bo začelo tri tedne pozneje, 12. avgusta. Tekmovalni koledar mora potrditi še IO NZS. Po njem bo na isti datum prvenstvo začela tudi 2. SNL, druga tekmovanja pod okriljem NZS pa se bodo začela 15. avgusta. Kvalifikacije za ligo prvakov in evropsko ligo se začnejo 18. avgusta. Tekmovala bodo štiri slovenska moštva, državni prvak, pokalni prvak in najvišje uvrščeni moštvi. Če bo prvak Maribor, bo zaradi višjega evropskega koeficienta bržčas začel teden dni pozneje v 2. kolu kvalifikacij. Zaradi podaljšane sezone bodo evropske kvalifikacije igrali po formuli ene same tekme na izpadanje.

- Današnji uvodni dvoboj 29. kola 1. SNL med Bravom in Muro je veliki derbi, toda Olimpijino nedeljsko gostovanje v Domžalah z novim trenerjem iz Osijeka Dinom Skenderjem bo najbolj vznemirljivo. Domžalski razplet lahko na vrh lestvice zavihti prvaka, saj bo Maribor z Rudarjem odigral tekmo za trening. Danes bo še tekma v Celju, jutri pa v Kranju.Tekmovalni naboj dviguje prekmurski »hitri vlak«, ki ni le prvi favorit za pokalni naslov, temveč se lahko spogleduje tudi z naslovom državnega prvaka. Sredin pokalni finale prav nič ne moti, ki je za prvi del nadaljevanja pokoronske sezone tako uglasil in pripravil moštvo ter vzpostavil notranjo konkurenco, da tudi 16., 17. 18. ali celo 19. igralec ustvarja dodano vrednost. Domači trener v vzponuse bo soočil s prvovrstnim izzivom, Šimundža je najpopolnejši strateg v ligi. Pozor, spremljati velja vsako odločitev enega ali drugega trenerja: taktično, tehnično ali kadrovsko. Kako se bodo obnesli najmočnejši domači napadalni aduti in stožiški junaki: današnji jubilant(dopolnil bo 20 let),(20) in(22)?je po soboški zaušnici celo odleglo. Celje ni več pod drobnogledom in lahko iz ozadja preži na spodrsljaje vodilnega dvojca. Sežanci imajo že polno glavo utrujajočih potovanj na Štajersko. V tednu dni bodo še tretjič gostovali na vzhodu države, kjer so svoj cilj izpolnili. Dvignili so se kondicijsko, kar je napovedal trener, in iztržili tri točke. Več kot dovolj za finiš sezone, v katerem bodo krojili vrh lestvice. Brez golov prvega strelca prvenstvalahko Celjani kar odmislijo šampionske ambicije.Bitka Triglava za obstanek se prepleta s smolo: proti Domžalam in Mariboru je bil blizu polnemu izkupičku, osvojil je le točko. Ta bo premalo proti strokovno zavoženemu Aluminiju, ki bo po reku, da tudi slepa kura zrno najde, nekoga tudi premagal.je razrešil vse neznanke, izbral je mladega in kljub polletni izkušnji na stolčku enega od najboljših hrvaških klubov Osijeku neizkušenega, ki šteje 36 let. Po odstavitvije celo v zakup vzel možnost, da bo Olimpija z novim trenerjem začela ero s točkovnim zaostankom za Celjem. A je še vedno prva, navkljub postavljanju min sama sebi. Domžalčani so si jih nastavljali čez celo sezono. Težko je bilo verjeti, da so tako slabi, a res so, četudi z imensko močnim moštvom., nekoč vodja igre zeleno-belih in vijoličnih, je v vlogi rešitelja, ki nima večjih izkušenj s tako nezavidljivimi položaji. Je zvit. Če je prenesel kanček igralne inteligence v trenerski posel, bo načeti Olimpiji trda predla. Njo lahko povežejo in vrnejo v zmagovalne tirnice le igralci. Še najmanj pa novi, komaj 36-letni hrvaški, ki je včeraj že opravil prvi trening. Skenderjev angažma sodi v novo Mandarićevo filozofijo uveljavljanja domačih igralcev.Maribor je kot robot, igra brez čustev, lepotnih presežkov in na istih obratih skozi vseh 90 minut. Tekmeci tega ne zmorejo, kar trenerjuin športnemu direktorjupo eni strani lajša uvajanje v proces dela, po drugi pa skriva dejanske slabosti. V rokah imata vendarle iste igralce, ki so bili večji del sezone korak ali dva za Olimpijo in z bore malo evropskimi potenciali. A Maribor je v vsega desetih dnevih ujel Olimpijo in jo v nedeljo lahko tudi prehiti. Šampionska tekma bo naslednjo nedeljo v Stožicah. Takrat bo pomembno, da botakšen, kot je bil: nadležen »centerfor« z občutkom za gol, za podajo in za vtekanja za obrambno linijo.