Olimpija v Domžalah prvič z novim trenerjem

Ljubljana

- S tekmo med Triglavom in Aluminijem se je nadaljevalo nogometno prvenstvo. Po včerajšnji zmagi Brava in neodločenem izidu Celja in Tabora, bo v 29. kolu osrednja tekma v Domžalah. V derbiju Ljubljanske kotline se bo zeleno-belim navijačem prvič predstavil novi trenerČe Olimpija, ki je na zadnjih treh gostovanjih v Domžalah vselej osvojila tri točke, ne bo osvojila polnega izkupička, se ji bržkone obeta zdrs na drugo mesto. Na vrh se bo, če v Ljudskem vrtu ne bo največje možne senzacije v režiji zadnjega Rudarja, ki v tej sezoni še ni zmagal, zavihtel Maribor. Vijolični so pod taktirkoopravili z vsemi tremi tekmeci v nadaljevanju sezone: z Domžalami (2:1), Aluminijem (3:0) in Triglavom (3:0).