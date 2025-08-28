  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Olimpija se v Erevanu ogreva za derbi, Celje v Ostravi po milijone

    Drevi ob 18. uri v Armeniji in ob 20. uri na Češkem povratni tekmi državnega in pokalnega prvaka v zadnjem kvalifikacijskem situ za konferenčno ligo.
    Celjani v Ostravi lovijo preboj v konferenčno ligo, v kateri so bili minulo sezono eno od najprijetnejših presenečenj. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Celjani v Ostravi lovijo preboj v konferenčno ligo, v kateri so bili minulo sezono eno od najprijetnejših presenečenj. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Š. R., STA
    28. 8. 2025 | 17:00
    28. 8. 2025 | 17:08
    1:55
    Kdo bo jutri v žrebu konferenčne lige (KL), Olimpija ali Celje, oba ali nobeden, to je najbolj vznemirljiva uganka večera, ki bo odgovoril na to, ali bosta slovenska kluba ponovila lanski podvig z uvrstitvijo v KL.

    Slabo kaže Ljubljančanom, ki so v Jerevan (18) dopotovali z rezultatskim zaostankom za Noahom z 1:4. Celjani so v boljšem položaju, saj bodo v Ostravi proti Baniku imeli začetno prednost 1:0.

    Edini gol za Ljubljančane je v Stožicah dosegel Ivan Durdov, celjski junak pa je bil z avtogolom Čeh Matej Chaluš. Celjani bodo oslabljeni in so v prvi tekmi izgubili enega od ključnih nogometašev, zveznega igralca Marka Zabukovnika, ki ga po poškodbi kolena čaka dolgotrajno okrevanje.

    Lansko leto je v Stožicah po petardi padla Rijeka, letos bi morali zeleno-beli za uvrstitev v tretjo zaporedno sezono konferenčne lige v gosteh premagati Noah z najmanj štirimi goli razlike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Lansko leto je v Stožicah po petardi padla Rijeka, letos bi morali zeleno-beli za uvrstitev v tretjo zaporedno sezono konferenčne lige v gosteh premagati Noah z najmanj štirimi goli razlike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Olimpija je v minuli sezoni KL do druge uvrstitve v KL  izločila Rijeko, Celje pa armenski Pjunik. Celjani se zavedajo, da bodo v Ostravi igrali tekmo sezone, ki jim s prebojem v ligaški del tekmovanja zagotavlja več kot tri milijone evrov.

    Milijonov evrov se ne bi branili niti pri Olimpija, toda slovenski prvak v Jerevanu realno lahko le grozi Noahu. Delno bodo Ljubljančani z mislimi že pri nedeljskim ligaškim derbijem proti Mariboru v Stožicah.

    Izida prvih tekem:
    Noah – Olimpija prva tekma 4:1 (danes, 18)
    Banik – Celje 0:1 (danes, 20)

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Bitka za evropsko jesen

    Polom Olimpije v Stožicah, Celje v Ostravo z minimalno prednostjo

    V prvih tekmah zadnjega kvalifikacijskega sita za napredovanje v konferenčno ligo Armenci napolnili mrežo Ljubljančanov. Matej Poplatnik strelec za Celjane.
    21. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Evropske kvalifikacije utež za 1. SNL

    Za Ljubljančane je veljalo čim južnejše, bolj vroče, bolj napeto in srečno

    Konferenčna liga je na vidiku. Olimpija je v Albaniji izpeljala triler s srečnim koncem. Celjani razmišljali o Aluminiju.
    Gorazd Nejedly 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Bitka na dveh frontah načenja zeleno-bele, Celjane dviguje

    S peto zmago v petih ligaških tekmah imajo pokalni prvaki že debelo prednost pred največjimi tekmeci.
    Gorazd Nejedly 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za konferenčno ligo

    Predsednik Olimpije zagrozil: Ob slovesu peš v Slovenijo

    Drevi v Celju (20) in Rrogožinu (21) povratni tekmi 3. kola nogometnih kvalifikacij za konferenčno ligo, Celje – Lugano (5:0) in Egnatia – Olimpija (0:0).
    Gorazd Nejedly 14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Norveška

    Čeferin že vedel: namesto konca kariere sledi liga prvakov

    Nekdanji vojaški pilot, vajen misij v Afganistanu in Libiji, je prinesel v zgodbo Norvežanov element, ki ga v nogometu podcenjujejo, liga prvakov je realnost.
    27. 8. 2025 | 13:48
    Preberite več
