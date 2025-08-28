Olimpija se v Erevanu ogreva za derbi, Celje v Ostravi po milijone

Kdo bo jutri v žrebu konferenčne lige (KL), Olimpija ali Celje, oba ali nobeden, to je najbolj vznemirljiva uganka večera, ki bo odgovoril na to, ali bosta slovenska kluba ponovila lanski podvig z uvrstitvijo v KL.

Slabo kaže Ljubljančanom, ki so v Jerevan (18) dopotovali z rezultatskim zaostankom za Noahom z 1:4. Celjani so v boljšem položaju, saj bodo v Ostravi proti Baniku imeli začetno prednost 1:0.

Edini gol za Ljubljančane je v Stožicah dosegel Ivan Durdov, celjski junak pa je bil z avtogolom Čeh Matej Chaluš. Celjani bodo oslabljeni in so v prvi tekmi izgubili enega od ključnih nogometašev, zveznega igralca Marka Zabukovnika, ki ga po poškodbi kolena čaka dolgotrajno okrevanje.

Lansko leto je v Stožicah po petardi padla Rijeka, letos bi morali zeleno-beli za uvrstitev v tretjo zaporedno sezono konferenčne lige v gosteh premagati Noah z najmanj štirimi goli razlike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Olimpija je v minuli sezoni KL do druge uvrstitve v KL izločila Rijeko, Celje pa armenski Pjunik. Celjani se zavedajo, da bodo v Ostravi igrali tekmo sezone, ki jim s prebojem v ligaški del tekmovanja zagotavlja več kot tri milijone evrov.

Milijonov evrov se ne bi branili niti pri Olimpija, toda slovenski prvak v Jerevanu realno lahko le grozi Noahu. Delno bodo Ljubljančani z mislimi že pri nedeljskim ligaškim derbijem proti Mariboru v Stožicah.