Olimpija v peklu Fazanerije kot Argentina, a brez čarovnika

Uspešen evropski teden je bil lepa popotnica za 2. kolo 1. SNL, ki bo okrnjeno zaradi evropskih tekem Aluminija in Celja. Toda pristnega ligaškega vznemirjenja ne bo manjkalo, prva današnja tekma v Fazaneriji že sodi v kategorijo »derbijev za preživetje«. V Murski Soboti gostuje Olimpija, ki je sezono odprla s porazom, drugi bi že prižgal rdeče luči. Tudi večer v Ljudskem vrtu bo v znaku vračanja »milo za drago", prvič v zgodovini bo v štajerskem nogometnem hramu igralo Brinje, eden od krivcev, da Maribor letos ne igra v Evropi. Nedeljski tekmi bosta v Stožicah in na Bonifiki.

S točko iz Celja se Prekmurci niso zadovoljili, ker naj bi si zaslužili tri. Jezni so upravičeno, ker se zavedajo, da jih že danes lahko čaka Olimpijina zaušnica. Ampak večja težava za Sobočane je, da ne vedo natanko, kakšna Olimpija se jim bo zoperstavila. Resnici na ljubo, niti zeleno-beli še ne vedo, kaj in koliko zmorejo. Prva tekma pod taktirko Miša Brečka je kljub porazu minila še brez resnejših kritik in bi lahko pomagala bundesligaškemu asu, a neizkušenemu trenerju pri pripravi za soboško bitko, v kateri bo potreboval bojevnike in ne namišljenih virtuozov.