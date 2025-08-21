Nogometaše Celja in Olimpije le še zadnja ovira loči od ponovne uvrstitve v konferenčno ligo. Državni prvaki Ljubljančani v Stožicah (20.00) gostijo armenski Noah, Celjani, pokalni prvaki Celjani Celjani pa se bodo na stadionu Z'deželeu pomerili proti češkemu Baniku iz Ostrave. Povratni tekmi bosta čez teden dni, 28. t. m.

Oboji so evropske kvalifikacije začeli v višjem razredu, zeleno-beli v ligi prvakov, četrtfinalisti Kl iz minule sezone Celjani pa v evropski ligi.

Celjani v letošnjih kvalifikacijah doma še niso premagali tekmeca. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljančani ob menjavi trenerja nimajo ravno najbolj uspešnega obdobja, a so v tretjem kolu kvalifikacij v gosteh po podaljšku le strli albansko Egnatio.

Olimpija se poteguje za tretjo zaporedno uvrstitev v KL, v minuli sezoni je igrala tudi v izločilnih bojih, a v šestnajstini finala izgubila proti Borcu. V izločilnih bojih pa so bili eno prijetnejših presenečenj prav Celjani, ki so se prebili vse do četrtfinala in tam obstali proti Fiorentini.

Albert Riera je v svojem slogu nabrusil Celjane. FOTO: Blaž Samec/Delo

Celjani so v dosedanjem delu evropskih tekmovanj premagali Sabah, ter nato na drugi stopnički do ligaškega dela evropske lige izgubili proti AEK Larnaki. Nato so prepričljivo odpravili švicarski Lugano v tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, zdaj pa jih čaka nova visoka ovira v podobi češkega Banika.

Nizozemec na Olimpijini klopi Erwin van de Looij se zaveda, kako zahtevne so evropske tekme. FOTO: NK Olimpija Facebook

Čehi so v prejšnjem krogu kvalifikacij premagali dunajsko Austrio s 5:4 v seštevku obeh tekem, pred tem pa je bila boljša Legia v drugem kolu kvalifikacij za evropsko ligo.

Celje je v nizu petih zaporednih zmag v prvenstvu. Ob precej premešani postavi so v Kidričevem v nedeljo po preobratu ugnali Aluminij.

Prva tekma 4. kola kvalifikacij

Olimpija – Noah (20.00)