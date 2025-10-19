Olimpija z Argentincem in z argentinskim pristopom omejila igrive Celjane

V nadaljevanjnu preberite:

Celjani prvič po 2. marcu v slovenskem nogometnem prvenstvu niso zabili gola. Ljubljančani niso ustavili le moštva, povsem so odrezali tudi najboljšega strelca lige Franka Kovačevića. Način, kako so onemogočili s 36 goli najučinkovitejše v ligi (zdaj je njihovo povprečje natanko trije goli na tekmo), ni navdušil Alberta Riero, a je imel nekaj ali kar veliko znamenitega argentinskega pridiha. Ljubljanski trener, Argentinec Federico Bessone, je postavil obrambni zid pred vrati Matevža Dajčarja, a najbolj vidna preobrazba zmajev je bila v pristopu.

»Vesel sem, ker smo se dobro pripravili. Morali smo biti agresivni od prve minute, taktično smo bili odlični vseh 90 minut. Zamisel je bila, da jih visoko pritisnemo, in to nam je uspevalo. Nisem zagovornik grobe igre, a ker je vsak nogometaš dobro opravljal svoje naloge, se tekmeci niso dobro počutili,« je ocenil Bessone.