  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Olimpija z Argentincem in z argentinskim pristopom omejila igrive Celjane

    V derbiju 12. kola 1. SNL brez zmagovalca in golov. Federico Bessone našel taktiko, ki je onemogočila celjsko kombinatoriko in učinkovitost.
    Kdor leži, ne beži, je staro nogometno pravilo, ki so ga zeleno-beli uporablljali v derbiju. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Kdor leži, ne beži, je staro nogometno pravilo, ki so ga zeleno-beli uporablljali v derbiju. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Gorazd Nejedly
    19. 10. 2025 | 18:33
    19. 10. 2025 | 18:34
    5:00
    A+A-

    V nadaljevanjnu preberite: 

    Celjani prvič po 2. marcu v slovenskem nogometnem prvenstvu niso zabili gola. Ljubljančani niso ustavili le moštva, povsem so odrezali tudi najboljšega strelca lige Franka Kovačevića. Način, kako so onemogočili s 36 goli najučinkovitejše v ligi (zdaj je njihovo povprečje natanko trije goli na tekmo), ni navdušil Alberta Riero, a je imel nekaj ali kar veliko znamenitega argentinskega pridiha. Ljubljanski trener, Argentinec Federico Bessone, je postavil obrambni zid pred vrati Matevža Dajčarja, a najbolj vidna preobrazba zmajev je bila v pristopu.

    »Vesel sem, ker smo se dobro pripravili. Morali smo biti agresivni od prve minute, taktično smo bili odlični vseh 90 minut. Zamisel je bila, da jih visoko pritisnemo, in to nam je uspevalo. Nisem zagovornik grobe igre, a ker je vsak nogometaš dobro opravljal svoje naloge, se tekmeci niso dobro počutili,« je ocenil Bessone.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Pragmatična reprezentanca

    Kdaj bosta trčili filozofiji Matjaža Keka in Alberta Riere?

    Medtem ko igra vodilnega moštva v 1. SNL navdušuje navijače, je igra nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo veliko razočaranje.
    Gorazd Nejedly 19. 10. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Prvaki ustavili celjski stroj za gole, Bravo skočil pod vrh

    V 12. kolu 1. SNL Celjani prvič v sezoni niso zatresli mreže. Bravo zanesljivo premagal Primorje. Na Bonifiki še zadnja tekma kola.
    17. 10. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Zeleno-beli Argentinec se bo prvič soočil z najboljšim

    Oči navijačev bodo v 12. kolu 1. SNL uprte v Celje in Koper. Vse manj slovenski Bravo lahko skoči na drugo mesto.
    Gorazd Nejedly 18. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast VAR

    Haris Vučkić: Šešku bi bilo bolje v Newcastlu, odločil se je s srcem (VIDEO)

    V Delovem nogometnem podkastu VAR je gostoval nekdanji veliki up Haris Vučkić, ki se je po 16 letih igranja v tujini lansko poletje vrnil v Slovenijo.
    Gorazd Nejedly 16. 10. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    (Oddaja) Tarča za odstrel

    Politična kultura je postala bolj groba. Standardi tega, kar je javnost še pripravljena tolerirati, so se znižali.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Okupacija, odeta v jezik investitorjev

    Načrt Donalda Trumpa ni mirovni projekt. Gazo vidi kot ameriško-izraelsko-zalivski protektorat, »palestinsko vprašanje« ostaja nerešeno.
    Saša Vidmajer 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    (Ne)prevzemanje politične odgovornosti

    Nasilje, alkohol, kraja sendviča: zakaj za ene velja giljotina, za druge ne?

    Janja Božič Marolt (Mediana) in politični analitik Bogdan Biščak o (ne)prevzemanju odgovornosti slovenskih politikov.
    Lucijan Zalokar 19. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Umeščanje energetskih objektov

    Zapleteni postopki umeščanja v prostor

    Gradnja energetskih objektov se sooča s številnimi izzivi. Predlogi za nujno celovito sistemsko reformo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    OlimpijaAlbert RieraCeljePrva liga TelemachFederico Bessone Luna

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    Kvalifikacije za EP

    Slovenke so si na široko odprle vrata do EP

    Naša ženska rokometna reprezentanca je v kvalifikacijah slavila pomembno zmago v Bitoli.
    19. 10. 2025 | 20:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Geopolitična situacija

    Carinska vojna med ZDA in Kitajsko je spet osrednja tema

    Trgi so to razumeli kot ponovitev aprilske strategije: grožnja – pogajanja – umik, ki je na Wall Streetu dobila akronim TACO trade.
    19. 10. 2025 | 20:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočaranje na Anfieldu

    Machester United v Liverpoolu ugnal prvake, Benjamin Šeško igral od 61. minute

    V velikem 8. kola angleškega nogometnega prvenstva rdeči vragi slavili z 2:1. Slovenski reprezentant brez vidne vloge. Zmagovalca odločil Harry Maguire.
    19. 10. 2025 | 19:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Zmaji so se znesli tudi nad Zadarčani

    Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli novo visoko zmago v ligi ABA.
    19. 10. 2025 | 19:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Tretjič na evropskem vrhu

    Brata Lebrun, Felix in Alexis, premočna za slovenske krvnike Romune

    Francoska namiznoteniška reprezentanca je po letih 1984 in 1994 osvojila tretji naslov ekipnega evropskega prvaka. Med ženskami najboljše Nemke.
    19. 10. 2025 | 18:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočaranje na Anfieldu

    Machester United v Liverpoolu ugnal prvake, Benjamin Šeško igral od 61. minute

    V velikem 8. kola angleškega nogometnega prvenstva rdeči vragi slavili z 2:1. Slovenski reprezentant brez vidne vloge. Zmagovalca odločil Harry Maguire.
    19. 10. 2025 | 19:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Zmaji so se znesli tudi nad Zadarčani

    Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli novo visoko zmago v ligi ABA.
    19. 10. 2025 | 19:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Tretjič na evropskem vrhu

    Brata Lebrun, Felix in Alexis, premočna za slovenske krvnike Romune

    Francoska namiznoteniška reprezentanca je po letih 1984 in 1994 osvojila tretji naslov ekipnega evropskega prvaka. Med ženskami najboljše Nemke.
    19. 10. 2025 | 18:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo