Olimpija z bojevnikom več, Koprčani jih imajo premalo

Po evropski zmagi bodo vodilni Celjani v 23. kolu 1. SNL jutri gostovali v Kidričevem, najvznemirljivejša tekma pa bo danes v Stožicah. Bravo v Ljudskem vrtu.

Darilu (zmagi) se ne gleda v zobe, se po prvih 90 minutah dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige oprijemajo reka vodilni v 1. SNL Celjani. V Prištini so dosegli glavni cilj in premagali kosovskega tekmeca Drito s 3:2. Gol prednosti za četrtkovo povratno tekmo v Celju ne zagotavlja mirnega spanca, ki bo prekratek tudi za nedeljsko prvenstveno tekmo 23. kola v Kidričevem. Osrednja tekma bo danes v Stožicah: Olimpijin niz treh zmag in svojega dveh tekem brez uspeha bodo poskušali končati Koprčani. V Domžalah bodo danes gostovali Ajdovci, drugi ligaški posladek pa bo v Ljudskem vrtu, kjer bo gostoval Bravo. Olimpijin Argentinec Agustin Doffo je eden od največjih bojevnikov v 1. SNL: FOTO: Leon Vidic/Delo Ljubljana: Olimpija – Koper (sodnik Denis Halilović): Z ...