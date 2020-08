Olimpija z Zrinjskim v Stožicah

Nyon - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali pare 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo.



V bobnu sta bila tudi slovenska kluba Olimpija in Mura. Prva bo igrala proti Zrinjskemu iz Mostarja (BiH), Mura, ki še ni odigrala tekme 1. kroga proti estonskemu Nömme Kaljuju, pa se bo v primeru napredovanja zoperstavila Aarhusu.



Tekme 2. kroga bodo 17. septembra. O napredovanju bo odločala le ena tekma. Tekma med Olimpijo in Zrinjskim bo v Ljubljani. Možna tekmeca sta bila še splitski Hajduk in nemški bundesligaš Wolfsburg.

Mura 10. septembra?

Mura mora še odigrati dvoboj z estonsko eklipo, ki je bil prejšnji teden preložen zaradi koronavirusa. Tekma je načrtovana za 10. september.



V Nyonu bodo v torek izžrebali še pare 3. kroga kvalifikacij tega tekmovanja, kjer bo tudi slovenski prvak Celje. Ta je izpadel v 2. krogu kvalifikacij lige prvakov proti Moldeju. Olimpija je v prvem krogu izločila islandski Vikingur, Maribor je izpadel proti Colerainu iz Severne Irske.