FOTO:Olimpija zadnjič letos, kot da gre za vse ali nič

Ljubljana

Olimpijin up Vitja Valenčič, ki se je v zaključnem delu sezone utrdil v začetni enajsterici, bo imel v izkušenem Domžalčanu Senijadu Ibričiću odličnega tekmeca. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Maribor in Olimpija 22. februarja

Drugi del prvenstva se bo začel 22./23. februarja s tekmami 21. kola in velikim derbijem med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Tretji derbi v sezoni bo 22. februarja.

Roka Kronavetra so vijolični močno pogrešali proti Triglavu, v Velenju njegov nastop lahko ogrozi le hujša poškodba. FOTO: Tadej Regent/Delo

Vrstni red: Olimpija 42, Maribor 37, Aluminij 35, Mura 32, Celje 31, Domžale 22, Triglav 20, Tabor 19, Bravo 16, Rudar 7.

Za konec sicer zelo solidne jeseni si Nino Kouter in drugi Sobočani želijo pol izkupiček, medtem ko bo celjski kapetan Jure Travner (desno) izpustil gostovanje v Sežani. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Zadnjih letošnjih 90 minut nogometnega prvenstva ne bo odločalo o ničemer, toda po njih bo marsikoga bolela glava. Glavno vprašanje pa je naslednje: bo Olimpija ubranila pet točk prednosti prednosti pred Mariborom? V zadnjem dejanju, 20. kolu, ki se bo sicer zaokrožilo z edino jutrišnjo tekmo v Murski Soboti, bo Olimpija zvečer gostila Domžale. Delovna sreda se bo začela v Sežani, nadaljevala v Kidričevem in še v Velenju, kjer bo gostoval Maribor.Kot kaže, se lahko konec maja ponovi primorski kvalifikacijski dvoboj za obstanek z obrnjenima vlogama, Tabor bo branil 1. SNL, Gorica napadala. Sežanci si ponovitve najbrž ne želijo, da bi se ji izognili, pa je treba zmagovati proti premagljivim tekmecem. Celje ima v nogah potencial za zmago, Sežanci pa v glavah tujcev izkušnje in potrebno mero samozavesti. Prvi letošnji dvoboj je z golom odločil koprski fantAluminij je doma izgubil z Mariborom, ki ga je v Ljudskem vrtu spet presenetil Triglav. Zdaj pa vedi, kdo je favorit, se sprašujejo tudi bolj poučeni poznavalci SNL. Razmerje na lestvici izrazito favorizira Aluminij, ki bo oslabljen zaradi odsotnosti kaznovanega stebra obrambe. Triglav je bil poleti po podvigu v Mariboru v Kidričevem ob točko v sodnikovem dodatku. Pa še; upati je, da je šlo le za splet okoliščin, da sta v Sežani za Aluminij igrala le dva slovenska fanta. Če bi naši fantje izgubili še Kidričevo, potem je slovenski nogomet res na dobri poti v pogubo.Spodrsljaj v Velenju? Ta bi bil pa res preveč tudi za najbolj potrpežljive mariborske navijače. Toda oni že dolgo niso več kdo ve kako vpliven dejavnik, ki odloča, kakšen nogomet si želijo gledati, kaj šele kdo bo trener in kdo bo igral. Mariborčani se še kar zanašajo na to, da bo pri Olimpiji prišlo do organizacijskega zloma, s čimer si delajo medvedjo uslugo. Vse je v rokahin njegovega videnja nazadovanja vijoličnih na igrišču. Zimske dejavnosti glavnega kadrovika bodo v marsičem odgovorile na uganko, kam, kako in s kom bo šel v prihodnost. Tako kot je šlo jeseni, ne gre več. Velenjčani so že drugoligaši. Takšni so vendarle lahek plen za Roka Kronavetra, brez katerega vijolični očitno ne morejo.Samo še 90 minut morajo biti Ljubljančani nabrušeni, tekmovalni, lačni golov in igre. In morda zadnjič pred. Trenerdrugega kot prepričati igralce, da gre za tekmo za biti ali ne biti, ne more opraviti. Ali pač; brezima Olimpija igralca manj z domišljijo in ustvarjalnostjo. Albanec je tudi »gol igralec«. Proti Bravu je še šlo, ker je bil tekmec drugačen in igrišče primernejše za rovovsko bitko kot za dober nogomet. Domžalčani so nepredvidljivi, ker se ne ve, ali sta zadnji dve zmagi sad dviga forme, nekonkurenčnih tekmecev ali srečnih okoliščin. Nogometašev z znanjem imajo dovolj, da kaznujejo nekoliko slabšo dnevno formo ali napako ali dve preveč Ljubljančanov.Peklenski ritem in ozek igralski kader je pri Muri pustil posledice. Trenerlahko le upa, da imajo njegovi borci še dovolj moči za 90 minut za vse prej kot lahek dvoboj. Šiškarji so se, kot je zatrdil trener, v poučnih porazih z najboljšimi tako izbrusili, da bodo slej ko prej začeli zbirati točke tudi proti njim. Podpora navijačev bi bila za »muraše« več kot dobrodošla, nazadnje si eni in drugi zaslužijo skupno slovo od leta s srečnim koncem.