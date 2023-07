Olimpija zapravila višjo prednost, a ko prvo tekmo zmaga, napreduje

V nadaljevanju preberite:

Olimpijin evropski štart se je začel z zmago, toda z grenkobo. Latvijski prvak Valmiera se je izognil višjemu porazu in v zaključku tekme prišel do gola, s katerim na povratni tekmi naslednjo sredo lahko upa na preobrat. Toda Olimpija je pod vodstvom novega trenerja Joaja Henriquesa pokazala, da ima je boljša in ima veliko rezerve v igri in v igralcih. Za Portugalca na trenerskem stolčku bo veliko bolj pomembno, da bo znal izbrati enajstih uglašenih mož, ki bodo nevarni, igrivi, a tudi odgovorni. Zakaj se je na koncu razpletlo, kot se je, je odkrito povedal strelec prvega gola v sezoni Mustafa Nukić.