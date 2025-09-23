Olimpija že diha za ovratnik Mariboru

Medtem ko na lestvici 1. SNL povečuje zaostanek, je Olimpija največjemu tekmecu Mariboru vse bliže na seznamu največjih plačnikov disciplinskih kazni. Po 9. kolu 1. SNL v tej sezoni zaostaja le še za 280 evrov: 14.400 €: 14.680 €.

Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije je ljubljanski klub zaradi neprimernega in nešportnega vedenja navijačev na mestnem derbiju proti Bravu kaznoval s 1500 evri, za podobne, a malo manj odmevne grehe v Kidričevem bo Maribor v blagajno Nogometne zveze Slovenije plačal 300 evrov. Drugi največji plačniki minulega konca tedna so Domžalčani, ki bodo ob 520 evrov, Bravo in Mura pa ob 420 evrov. Celja bo plačalo 300 evrov.