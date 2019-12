Olimpiji bo za naslov dovolj 77 točk

Ljubljana



Po tretjem derbiju +4 za Olimpijo

Olimpijin trener Safet Hadžžić (levo) je zmagovalec jeseni, trener Maribora Darko Milanič pa brani naslov državnega prvaka. FOTO: Tadej Regent



Po četrtem +1

3

točke prednosti po prvem delu prvenstva je v sezoni 2017/18 zapravil Maribor.

Igor Biščan je bil trener Olimpije, ki je v drugem delu sezone nadoknadila zaostanek za po jesenskem delu porvenstvu vodilnim Mariborom. FOTO: Tadej Regent/Delo



Prednost je zapravil le Maribor

- Maribor bo za zmago prekratek, Olimpija pa bo vrnila naslov v Ljubljano. Tako bi se lahko razpletla kombinatorika točk za naslov nogometnega prvaka, če bi upoštevali dosedanje tekme Olimpije in Mariboru ter spored do konca sezone, po katerem bosta moštvi odigrali še po 16 tekem. Končni izkupiček bi bil naslednji: Olimpija 77 točk, Maribor 74.Ljubljančani in Mariborčani bodo odigrali še po osem tekem na domačem štadionu, pri čemer bodo Štajerci lov za velikimi tekmeci začeli prav z domačim derbijem 22. februarja. Prvi v tej sezoni (0:0) ni prinesel zmagovalca, v drugem je bil boljši Maribor (4:2).Napoved končnega razpleta temelji na izidih v jesenskem delu, kar bi pomenilo, da bi po uvodnem spomladanskem dejanju Olimpija ubranila štiri točke prednosti. V boljši položaj jo postavljata še naslednji dve tekmi, najprej bo gostila Triglav, potem jo čaka gostovanje v Velenju. Maribor gre po derbiju takoj v vročo Fazanerijo, za tem pa bi imel na papirju tekmo za vzlet – s sežanskim Taborom v LV. Toda zaostanek za Olimpijo bi se povečal na šest točk zaradi neodločenega razpleta proti Muri.Kot je razkrila jesen, je bila Olimpija najmočnejša v dvobojih z moštvi iz spodnjega dela lestvice, proti katerim je osvojila 33 točk od 36. V zadnji tekmi so ji višjo prednost »ukradle« Domžale, s katerimi pa se bodo Ljubljančani pomerili le še enkrat: v gosteh v 29. kolu in pred zadnjim velikim derbijem v Stožicah.Uvodnega ogrevanja v drugi del prvenstva bo konec v 24. kolu, v katerem bo Olimpija gostovala na prizorišču prvega poraza v Kidričevem, Maribor pa v Celju, kjer je prav tako ostal praznih rok. Olimpija bi – ob upoštevanju razpletov iz prvega dela sezone – zadnjo četrtino DP kljub vsemu začela z zajetno prednostjo štirih točk, saj bi dve točki oddala le še doma proti Muri. Tolikšno prednost bi ohranila tudi pred zadnjim derbijem v 30. kolu.Kako po njem, po katerem bi Olimpija imela le še točko prednosti? V zadnjih šestih tekmah se bo odločalo o zmagovalcu. Olimpija je s tekmeci, ki jo še čakajo, osvojila kar 15 točk. Maribor jih je 13. Izkupiček enak jesenskemu Olimpiji prinaša naslov s 77 točkami, Mariboru pa drugo mesto s 74 točkami.Toda v zadnjih 360 prvenstvenih minutah bo veliko pasti za ene in druge ter nešteto kombinacij. Olimpija bo namreč gostovala v Fazaneriji, kjer je izgubila, in v zadnjem kolu v Celju, pred Muro bo pričakala še Aluminij. Maribor bo v zadnjem kolu gostoval v Kidričevem, doma pa bo gostil Muro in Celje.Olimpijo s predvideno prednostjo točke po velikem derbiju do naslova popelje izključno stoodstotni izkupiček, saj ima Maribor na papirju lažji spored in tekmo v Sežani, kjer si, ko bo šlo zares, ne bo privoščil spodrsljaja.V zadnjih štirih sezonah je le Maribor zapravil prednost iz prvega dela prvenstva. V sezoni 2017/18 je imel tri točke naskoka (43:40), na koncu (80:80) je bila Olimpija prvak zaradi boljšega izkupička v medsebojnih tekmah. V minuli sezoni je Maribor imel devet točk prednosti in prav toliko je znašala tudi na koncu prvenstva. Olimpija je ob prvem naslovu jesenskih šest točk prednosti ohranila tudi na koncu.