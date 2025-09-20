Olimpiji gre za nohte, Bravu to ni mar

V nadaljevanju preberite:

Po včerajšnjem uvodu v 9. kolo 1. SNL v Kidričevem bo najbolj vznemirljiva tekma danes v Stožicah. Mestni derbi za zeleno-bele gostitelje že sodi v kategorijo nujnih zmag, kot bo za oba tekmeca sodila večerna v Domžalah, kjer bodo gostovali Koprčani. V nedeljo bodo najprej igrali v Murski Soboti, zvečer pa še v Ajdovščini, kjer bodo gostovali vodilni Celjani.

Za trenerja Erwina van de Looija je trenutno sestavljanje igralnega mozaika zahtevnejša naloga, kot je bilo vodenje mlade nizozemske reprezentance ali katerega koli kluba. Neusklajena igralska zasedba ima toliko lukenj, da jih je nemogoče nadomestiti na hitro. Zmedo v sistemu najbolj ponazarjata najboljša strelca v tej sezoni, napadalec Ivan Durdov in zvezni igralec Diogo Pinto. Oba sta bila pri Victorju Sanchezu rezervista, bila sta aduta s klopi. Njuna dodana vrednost v igri je bolj ali manj nevidna oziroma njun vpliv na boljšo Olimpijino igralno podobo z upanjem o rezultatskem vzponu je minimalen. Toda kdo od drugih igralcev lahko sploh obrne krivuljo navzgor?

Trener Kopra Slaviša Stojanović ima bolj pomenljivo težavo v tem, da je na Bonifiki zavladal »biznis« pred športnimi motivi. Zaradi tega si Koprčani zdaj ne morejo več privoščiti spodrsljajev.

Čisti užitek! To je napoved, ne le za ajdovske navijače, temveč za vse severno-primorske, ki še niso pozabili nekdanjih »lepotic« v Ajdovščini in Novi Gorici. Za Celjane je tekma pomembnejša, kljub vsemu jih v naslednjem kolu čaka vznemirljiv štajerski derbi.