Olimpija zadala prvi udarec, ki je obetal še več

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je še daleč od evropske jeseni, a je v prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov proti favoriziranemu Ludogorcu iztržila zelo ugoden izid. Z 1:1 bo šla v torek v Stožicah povratno tekmo slovensko-bolgarskega dvoboja prvakov. V razgretem Razgradu so ljubljansko zeleno-beli odlično odprli tekmo z golom Timija Maxa Elšnika, a prednosti niso zadržali. V drugem polčasu so trpeli, niso pa povsem odpovedali. Zakaj so popustili ali se opredelili za branjenje izida, ki sicer nikomur ne prinaša prednosti?