FOTO:Olimpija v Turčiji: Ko izgublja, se tudi uči

Iz sobe na igrišče ali na avtobus?

12

Brazilcev je v moštvu ukrajinskega serijskega prvaka Šahtarja, ki bo današnji zadnji Olimpijin tekmec

V turškem Beleku se pozimi pripravlja več sto nogometnih klubov.

Olimpijini igralci tako rekoč iz sobe stopijo na igrišče za vadbo.

Prišel je tudi predsednik

Danes še z brazilskim Šahtarjem

Ljubljančani v delovnem, a veselem vzdušju brusijo formo za drugi del sezone.

- Bolje dež kot morebiten sneg, so si enotni pri štirih slovenskih nogometnih prvoligaših Olimpiji, Mariboru, Muri in Celju. V Turčiji, kjer razen Aluminija brusijo formo za prvenstveno bitko moštva iz prve polovice prvenstvene lestvice, sta zmotila njihove priprave dež in veter.Prednost velikega razkošja in udobja, ki jim ga nudi pozimi najbolj športna sredozemska riviera v Evropi, ne morejo izničiti slabše vremenske razmere. Vijolični so tu že stari gostje in so se že pošteno udomačili, Celje je ponovilo lanski »izlet«, Mura ne želi več biti le klub iz najbolj zagretega nogometnega okolja v Sloveniji, marveč tudi pomembna oblikovalka slovenskega nogometnega vrha.Olimpija je prva in tam želi biti tudi po zadnjem, 36. kolu. Zeleno-beli so se pod taktirko trenerjavrnili tja, kjer so bili lansko leto z– nastanjeni so v razkošnem petzvezdničnem hotelu Bellis. Njegova prednost je, da sta v neposredni bližini dva štadiona. Eden bi bil za slovenske razmere med najboljšimi, drugega v za las nižjo kategorijo uvršča zgolj manjša tribuna.Zanimivo je mnenje trenerjao prednostih vadbenega igrišča, na katerega se je treba peljati. »Pet, deset minut vožnje na trening nas še bolj povezuje. Skupen prihod na trening in odhod utrjujeta moštveni duh,« se slovenski trener z največ lovorikami tudi po tem razlikuje od kolega z ljubljanske klopi.Četudi Hadžić sprva ni imel v načrtih Turčije, ker se je zaradi utrujajočih potovanj (z redno linijo preko Istanbula traja pot cel dan) zavzemal za Istro, se je vdal. Predsednikje mož, ki odloča. V nasprotju od napovedi, da bo premor od prevzemnih peripetij izkoristil za obisk družine v ZDA, je v torek dopotoval v Turčijo. Šef ni želel ničesar prepustiti naključju, a tukaj mora imeti tudi dovolj potrpljenja, da porazi ne bi vznemirili moštva. Olimpija v Beleku tudi izgublja. Slovaški prvak Slovan je bil boljši z 2:1, ukrajinski velikan iz Kijeva Dinamo pa kar s 5:0, vmes se je Olimpija znesla nad Željezničarjem (6:3).»Po porazih razmišljaš o tem, ali bi bilo bolje, da bi bili v bližini doma in premagovali lažje tekmece. Načrtno smo izbrali močnejše, ker se le v tekmah z boljšimi lahko kaj naučiš,« je pojasnil Hadžić.Tudi pripravljalni porazi lahko kvarijo vzdušje, a Hadžića zanima vsebina na igrišču, odziv igralcev in podoba moštva. »Ni bil Dinamo toliko boljši v igri, kot je bil učinkovitejši, mi pa nerodni. Goli so bili posledica velikih posamičnih neumnosti. Dinamo premore takšno kakovost igralcev, da lahko kaznuje vsako napako,« je Hadžić izpostavil pomanjkanje zbranosti kot največjo slabost igralcev, ki jih do tekmovalnega soočenja z Mariborom loči še 15 dni.»Pomembno je, da vidimo napake in da vztrajamo pri našem konceptu. Nezbranost je povezana tudi s tem, da je prestopni rok še odprt,« je trener razkril nekaj misli in se že usmeril proti današnji zadnji pripravljalni tekmi proti izjemno močnemu serijskemu ukrajinskemu prvaku Šahtarju.»Poleg znanja in igralske širine nas loči še sto milijonov evrov,« je bil Hadžićev slikovit pogled proti brazilsko obarvanem izgnanemu moštvu iz Donjecka. Za »Rudar« igra kar ducat Brazilcev, dva med njimi,in, sta že Ukrajinca.