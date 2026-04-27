Olimpijin brodolom za nov vzpon, toda s kom?

Po 32. kolu 1. SNL konec upanja o Evropi za lanske prvake, učinkoviti Bravo pa je napolnil mrežo Maribora.

Olimpija je nogometno sezono 2025/26 začela slabo v vlogi branilke lovorike, tudi nadaljevala jo je slabo, končala pa s polomom. Evropsko poletje ji je dokončno ušlo v 32. kolu 1. SNL na Bonifiki, kjer ji Koper v zadnjih sekundah zadal boleči nokavt. Ligaška bitka za Evropo se nadaljuje brez zeleno-belih. Koper je ob prvaku Celju praktično že drugi slovenski klub z evropsko vozovnico, za tretjo bosta do zadnjega bila bitko Maribor in Bravo – slednji je tokrat Štajerce odpihnil s 3:0 –, četrta pa bo pripadla zmagovalcu pokalnega tekmovanja, Aluminiju ali Brinju Grosuplje. Predsednik Olimpije in njen najodgovornejši upravljavec Adam Delius ter njegovi najzvestejši sodelavci so jo po zadnjem žvižgu Slavka Vinčića, ki naj bi tudi »odpiskal« zadnjo tekmo v slovenskem klubskem nogometu, ker bo ...