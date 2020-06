FOTO:1. SNL gre naprej: Olimpijin načrt je korak bliže naslovu in en tekmec manj

Ljubljana

Olimpijin kapetan Tomislav Tomić (levo) in najboljši celjski igralec Mitja Lotrič sta tudi vodji moštev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Rudi Požeg Vancaš je v Domžalah pokazal, zakaj je eden od najmočnejših mnariborskih adutov. FOTO: NK Maribor

Eržen Jure Če se bo Aluminij želel vrnit v jesenskir item, bo mora boljšo formo pokazati tudi trener Slobodan Grubor. FOTO: Jure Eržen/Delo

Triglav : Domžale 1:1 (0:0)

Športni park, brez gledalcev, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana).

Strelca: 1:0 – Bečiri (50), 1:1 – Ibričić (8); Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj (od 83. Arh Česen), R. Wilmots, Mertelj, Čerimagić, Janković (od 70. Majcen), Mlakar (od 63. Udovič), Bečiri (od 83. Petric); Domžale: Mulalić, Svetlin (od 73. Vuklišević), Šoštarič Karič, Ilić, Fink, Husmani (od 63. Lazarević), Pišek, Podlogar (od 73. Vuk), Ibričić, Jakupović (od 80. Žinič), Sikimić (od 80. Mavretič); rdeči karton: Šoštarič Karić (77); streli: 3:8; na vrata: 1:4; posest žoge v %: 49:51; koti: 3:12; prekrški: 15:12. Rudar : Bravo 1:3 (0:3)

Štadion Ob jezeru, brez gledalcev, sodnik Mihael Antić (Koper).

Strelci: 0:1 – Baturina (17), 0:2 – Baturina (30), 0:3 – Ogrinec (33); 1:3 – Trifković (61, 11-m); Rudar: Radan, Krefl, Kašnik, Pušaver, Džinić, Čosić, Trifković (od 66. Jovanović), Vošnjak (od 40. Črnčič), Radić (od 66. Koprivnik), Kuzmanović, Filipović (od 27. Tomašević); Bravo: Vekić, Trontelj (od 46. Matko), Brekalo, Drkušić, Kurtović, Agboyi, Ogrinec (od 58. Primc), Kramarič, Nukić, Matko, Baturina (od 58. Kancilija).; streli: 8:11; na vrata: 5:5; posest žoge v %: 50:50; koti: 5:4; prekrški: 14:12.

- Včeraj derbi z dna lestvice, ki se je razpletel brez zmagovalca, in zanesljiva zmaga Brava v Velenju, danes za prvaka v Stožicah. Po »ogrevalnem« 26. kolu bo današnji derbi 27. kola med vodilno Olimpijo in prvim zasledovalcem Celjem prvi vrhunec junijskega paketa tekem. Zadnji junijski bo zadnjo nedeljo, ko bo v Stožice prišel še drugi čeztrojanski izzivalec Maribor. Vijolični bodo v edini nedeljski tekmi z mini derbijem proti Aluminiju zaokrožili konec tedna. Danes se bosta pred »razprodanimi« tribunami v Fazaneriji merila še Mura in CB24 Tabor.Kako bi veljalo zasukati napovedi? Morda tako, da si Olimpija lahko privošči spodrsljaj, Celje pa ne sme izgubiti. Morda, ampak Olimpija ni Celje in ne sme izgubiti, Celje pa lahko, ker se nihče ne bo preveč vznemirjal, čeprav se bodo trenerin njegovi varovanci zavedali, da je šampionska bitka praktično izgubljena.Ljubljančani dobro vedo, da zmaga šteje dvojno: naslov bi bil še korak bliže, hkrati bi imeli enega tekmeca manj. Olimpija in Celje sta v SNL v svoji igralni ligi, od drugih ju loči več všečnosti. Zeleno-beli imajo več posameznikov s potezo več, rumeno-modri pa so nekoliko korigirali lepoto v igri, saj so tudi taktično bolj modri in se znajo tudi prilagajati. Sposobnost preobrazbe na igrišču kaže na Kosićevo zrelost, nekoč je z Olimpijo že igral »tiki-taka«, a brez taktične raznovrstnosti.v tej sezoni uspeva združevati tehniko in fiziko, a so tu in tam neumnosti posameznikov vzele preveč točk. Kakšna manj bi pomenila, da bi Celjani v Stožice prišli z mislijo, da se bodo branili pred zasledovalci, zdaj pa bodo prišli kot plenilci. Še posebej, ker imajo za seboj serijo osmih tekem brez poraza, od tega šest zmag. In zadnji poraz? Olimpija je bila boljša v Celju s 3:1. V prvi tekmi sezone je Olimpija v Stožicah zapravila vodstvo z 2:0. Pri Olimpiji bo še zadnjič manjkal kaznovani, kar je precejšnji hendikep, saj je bilprecej nespreten in neprepričljiv v Sežani.Evforija v Prekmurju ne pojenja. Navijači bodo za današnjo tekmo brez gledalcev presegli številko 10.000 kupljenih vstopnic po pet evrov. Svojevrstni fenomen je tudi zasluga posrečenih prijemov klubskih služb, ki napredujejo tako, kot napreduje moštvo. Mura ni več Mura iz devetdesetih, ko je bila prav tako odlična, evforična, a tudi »pubovska«. Zdaj je bolj nemška, odgovornejša v pisarnah in disciplinirana na igrišču. Tudi zato se obeta nadvse vznemirljiv dvoboj z igralno italijanskim Taborom, ki je bil proti zeleno-belim kondicijsko še preslab.V ospredju pa bo prestižen dvoboj trenerjev,in, ki ga bodo domači črno-beli po malem spomnili tudi na izjemno igralsko obdobje pri najslavnejših črno-belih na svetu – pri Juventusu. A pri Argentincu čustvenost ne šteje veliko.Vse kaže na vijolično zmago. Domžalski zasuk je Mariborčanom dvignil moralo in motive do skrajnosti, čeprav so imeli več sreče kot pameti. A so jo izzvali. Trenerje bil zadovoljen z vztrajnostjo in je tudi potrdil oceno, da ima Maribor zaradi dolge klopi veliko prednost pred tekmeci. Toda ima tudi velik zaostanek, ki ga pred dvema letoma proti Olimpiji ni zmogel povsem nadomestiti.Pravo nasprotje so Kidričani. Dve boleči Murini zaušnici so pri Aluminiju bržkone ugasnili »ogenj« pri igralcih. Bojevito vzdušje in vrnitev v jesensko formo bi lahko sprožil le kakšen jezen mož. Toda v kidriškem moštvu ga ni videti, niti med klubskimi operativci. Škoda, ker ima igralski kader moč za resno šampionsko bitko. Seveda s trenerjem v formi.