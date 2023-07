Olimpijin naslednji evropski tekmec je od Valmiere za razred boljši Ludogorec

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometni prvaki so v Latviji opravili svojo nalogo. Kot v Ljubljani so bili nogometaši Olimpije za razred boljši tričetrt tekme, a v zaključnih minutah pokazali, da so še daleč od zrelega moštva, ki načrtuje, da bi izpeljal sanjsko poletje. Tako nespretnih minut si ne bodo smeli privoščiti proti naslednjemu evropskemu tekmecu v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov. To je bolgarski serijski prvak Ludogorec, ki je nadoknadil zaostanek z dveh golov proti kosovskemu klubu Balkani. Prva tekma bo že v torek, 25. t. m., v Bolgariji.