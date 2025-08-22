Olimpijin Nizozemec ni bil brezupen, ker ve, da so lahko boljši in v to verjame

Olimpijina evropska pot se bo končala na zadnji kvalifikacijski oviri za uvrstitev konferenčno ligo in na povratni tekmi v Jerevanu. Visok poraz z 1:4 je razgalili trenutno stanje zeleno-belih, ki je vse prej kot urejeno. Trener Erwin van de Looi je le dopolnil zmedo, ki so jo armenski prvaki zelo dobro izkoristili. Nizozemec ni bil tako brezupen, kot so bili navijači.

»Zavedali smo se tekmečeve fizične premoči. Imeli smo dobre trenutke pri visokem pritisku, skozi tekmo smo imeli vedno več nadzora, toda prejeli smo preveč lahkih golov ob premehki obrambi. Odločilne so bile izgubljene žoge, prehodi tekmecev so bili prehitri,« je 53-letni trener Ljubljančanov videl ključno razliko med sinočnjima nasprotnikoma.

»V drugem polčasu smo opravili nekaj menjav, si priigrali nekaj priložnosti, a bili smo slabi pri zaključnih potezah. Ko se braniš tako, kot smo se mi, je težko zmagovati. Izid je slab, ampak moramo igrati bolje, se izboljšati in verjamem, da se bomo,« je ohranil optimizem van de Looij, v zeleno-belem taboru najbrž ne edini, a eden od redkih takoj po tekmi.

Vtis pa je, da zdaj Ljubljančani lahko mirne volje lotijo temeljite prenove in prevetritve igralskega kadra, ki kar kliče po novih prijemih.

Dino Kojić je veliko tekel in pretekel, a je bil tudi zelo nekonkreten. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Toda kljub bolj klavrni podobi zeleno-belih, gostujoči trener Hrvat Sandro Perković ohranja previdno držo. »Že pred tekmo sem rekel, da se dvoboj odločal v Jerevanu,« ni odstopil od svoje ocene, ki je bila bolj v službi vljudnosti, kot realnosti

»Čestitam tudi Olimpiji za pošteno tekmo, zelo jo cenim in bo še težko. Tokrat je odločila naša moštvena igra, požrtvovalna obramba in učinkovitost. Tudi doma bo naš pristop povsem enak, kot je bil danes. V nogometu je tako, ko izgubiš, vsak misli, da si slab, ko zmagaš, da si dober. Kot sem povedal, to je bil šele prvi polčas,« 41-letni »učenec« Dinamove šole.