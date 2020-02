FOTO:Olimpijin šampionski ples se začenja v Stožicah

Ljubljana

Tomislav Tomić je bil, je in bo osrednji ljubljanski mož v zvezni vrsti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vrstni red: Olimpija 43, Maribor 39, Aluminij 38, Celje 37, Mura 36, Domžale 25, Triglav 22, Bravo 20, CB24 Tabor 20, Rudar 8.



Danes Samardžić, v soboto še Bagnack

Safet Hadžić ima iz tekme v tekmo na voljo več igralcev. FOTO: Leon Vidic/Delo

32

točk je Olimpija jeseni osvojila v petnajstih tekmah po derbiju v Ljudskem vrtu.

Pri Stefanu Saviću, ki že odšteva dneve pri Olimpiji, ni več toliko zagnanosti ni srčnosti v igri. FOTO: Leon Vidic/Delo



Liga za prvaka

Fazanerija v pričakovanju velikega poka

Po izjemni zmagi Mure v Domžalah v uvodnem dejanju leta so na nogah prekmurski navijači. Jutrišnji spektakel v Fazaneriji, kjer bodo gostovali Mariborčani, bo tudi osrednja tekma 22. kola, v katerem se bosta jutri pomerila še Tabor in Domžale ter Celje in Bravo.

- Pred velikim nogometnim derbijem v Ljudskem vrtu je bil Olimpijin cilj ne izgubiti, po njem ga je dopolnila: danes proti Triglavu in v soboto v Velenju štejeta izključno zmagi. Prinašata miren spanec, odlično vzdušje in dvig forme za naslednjo šampionsko preizkušnjo čez teden dni na vselej neprijetnem gostovanju v Kidričevem. V »šumi« bo imel Aluminij po celjski zaušnici danes popravni izpit proti zadnjemu Rudarju.Olimpijin trenerje z neprikritim olajšanjem vstal v nedeljsko jutro in po seštevku plusov ter minusov derbija, po katerem se je zanj in za Olimpijo začel drugi del spomladanske bitke.»Videl sem veliko slabosti, a smo vseeno dosegli, kar smo želeli. Odslej bo drugače, ker smo lahko samo boljši. Težko se je bilo pripraviti za derbi brez prvih mož obrambe, že odsotnost enega pomeni spremembe v taktičnih postavitvah in izbiri igralcev, dveh še toliko več. Toda zdaj smo tam, kjer sem želel, da bomo, potem ko smo se v pripravljalnem obdobju soočali z obilo poškodbami. Ključno je, da je tekma najboljši trening. In vsaka tekmovalna preizkušnja razširja igralski kader ter konkurenčnost« je bil odkrit v Ljudskem vrtu nepremagljivi vodja ljubljanskega moštva, ki je že izbral jokerja za »dirko« s še vedno počasnim Mariborom. Njegov adut je»Vem, kakšen tip igralca je. Potrebujem nepopustljivega bojevnika, značajsko moštvenega igralca brez preračunljivega izbiranja tekem, ki bo lahko nadomestil slab danali. Hkrati bo iz tekme v tekmo dvigoval formo. Marsikatero napadalno vrzel bo lahko 'zakrpal'. Zdaj prihaja njegovo obdobje,« bo Hadžić 30-letnemu Prevaljčanu po prvih ogrevalnih minutah v derbiju najbrž že proti Kranjčanom namenil vidnejšo vlogo.Povratnik v osrčje obrambe, ki se mu bo v Velenju pridružil še Kamerunec, bo tudi vplival na trenerjevo izbiro najboljše enajsterice.Olimpiji se je, če so vsi najboljši usposobljeni za tekmo, nenadoma razširil nabor igralcev. Ni več »podhranjena«. V Ljudskem vrtu zelo solidni igralec za posebne nalogebo postal celo nesrečni odvečni četrti tujec, Bagnackov rojakje pokazal, da lahko nadomesti Samardžićevo ali Bagnackovo ali odsotnost, v ozadju Hadžić čaka na izbruh ustvarjalca z največ talenta med vsemi –Jeseni se je šele po velikem derbiju začel dvoboj za prvaka, enako po prvem letošnjem. Do konca je še petnajst tekem, peklenskih in vrednih razburljivega šampionskega dvoboja najboljših slovenskih klubov. Tako rekoč bo drugi del prvenstva v znaku lige za prvaka, Olimpijo in Maribor čakajo dvojne tekme (doma in v gosteh) proti moštvom iz prve polovice prvenstva Aluminiju, Celju in Muri. Zadnji derbi bo v 30. kolu (18. april) v Stožicah.Olimpijina prednost štirih točk napeljuje na končno zmagoslavje Ljubljančanov. Jesenski seštevek točk je jeziček na tehtnici nagnil ljubljansko stran, po njem bi Olimpija za las in s točko prednostjo pritekla v cilj pred Mariborom. Jeseni je namreč po prvem derbiju v naslednjih petnajstih tekmah osvojila 32 točk od 45 možnih. Maribor je bil še boljši in je osvojil 35 točk od 45, pri čemer je imel še za tri točke boljši izkupiček proti najboljšim tekmecem. Osvojil je enajst točk, Olimpija osem.Maribor tudi siceršnjega točkovnega manevrskega prostora nima več veliko, še posebej ob upoštevanju, da je bil boljši tudi v Stožicah. Vijoličnim se ne kaže zanašati tudi na boljši izkupiček proti klubom iz spodnje polovice lestvice, saj je Maribor v prvem delu sezone v petnajstih tekmah po derbiju izgubil samo tri točke – v Sežani. Njegova uspešnost je bila skoraj 80 odstotna, natančno 78 odstotna.