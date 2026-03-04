Olimpijina prva velika tekma za Evropo, navijala bosta tudi Maribor in Koper

Pogledi so že usmerjeni v nedeljski veliki derbi 25. kroga 1. SNL v Stožicah, toda nogometna tekma leta, ki lahko povsem spremeni prvenstveno bitko in močno vpliva tudi na ljubljansko-mariborsko bitko, bo že nocoj v Grosupljem (20.00). Četrtfinalni dvoboj pokala Pivovarna Union – prvi današnji bo v Dekanih (15.00), kjer bo za napredovanje v polfinale gostoval Kalcer Radomlje – med vodilnim drugoligašem Brinjem in Olimpijo je za državne prvake odločilni za preboj v evropska tekmovanja. Naslednjo sredo, 11. t. m., in četrtek, 12. t. m., bosta še tekmi Fužinar – Aluminij in Bravo – Nafta.

Kombinatorika je zelo vznemirljiva in iz prvoligaškega zornega kota napoveduje tudi napet triler. Štiri evropske vstopnice pripadajo slovenskim klubom, eno od njih prinaša pokalna lovorika. Če bo lovoriko osvojilo moštvo, ki ne bo med prvimi tremi ob koncu prvenstva, bo četrto z lestvice »zviselo«. Razen, če ne bo zmagovalka trenutno četrta Olimpija.