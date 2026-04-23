Koprska slovenska fanta razgaljata Olimpijino bedo

Sobotni derbi 32. kola 1. SNL na Bonifiki tudi v znaki dveh mladih koprskih napadalcev, ki sta v tej sezoni zasijala. Olimpijin up Dino Kojić v njuni senci.

Kdo bo ostal brez Evrope, Olimpija ali Maribor ali kar oba? To je pet krogov pred koncem najbolj razburljiva uganka 35. sezone 1. SNL, potem ko so Celjani že razblinili neznanke o naslovu državnega prvaka. Ne bo prvič v zgodovini samostojne Slovenije, da bi oba največja slovenska kluba izpustila evropsko poletje, toda v novejši zgodovini bi bil takšen scenarij hud udarec za obe moštvi in za slovenski klubski nogomet. Oba kluba krmarita tuja upravljavca. Maribor in Olimpija bosta konec tedna gostovala pri največjih tekmecih za evropsko poletje: zeleno-beli bodo sezono reševali v soboto na Bonifiki proti Kopru, vijolični v nedeljo v Stožicah proti Bravu. Bolj gori pod nogami »ugaslim zmajem«, ki so že v debelem zaostanku za tekmeci, Mariborčanom malo manj. Oboji imajo na voljo še 15 točk, ...