FOTO:Olimpijino samozavest in Hadžićev stolček bi lahko zamajal svetovni prvak

Mauro German Camoranesi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mariborčani, prvič letos brez Zlatka Zahovića in Darka Milaniča, igralno ne morejo biti bolj »zateženi«, kot so bili. Za novega trenerja Sergeja Jakirovića bo štart pomemben, takoj bo vedel, pri čem je.

Mura se je v Kidričevem odlično ubranila številnih predložkov in si za torkov polfinalni pokalni dvoboj z Aluminijem okrepila samozavest. FOTO: Sobotainfo

Prekmurski peklenšček v celjskem dresu Mitja Lotrič je zablestel že v prvi tekmi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Celje : Rudar 2:0 (0:0) Arena Z'dežele, sodnik Asmir Sagrković (Vrhnika).

Strelca: 1:0 – Kerin (Lotrič, 47), 2:0 – Lotrič (83); Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović, Kadušić (od 76. Brecl), Zaletel, Novak (od 75. Plantak), Lotrič, Kerin (od 90. Kljun), Božić (od 90. Koritnik), Vizinger (od 81. Pungaršek); Rudar: Radan, Pušaver, Džinić, Kašnik, Krefl, Črnčič (od 54. Filipović), Ćosić, Trifković (od 70. Koprivnik), Jovanović (od 51. Lelić), Radić, Kuzmanović; streli: 8:19; na vrata: 3:11; posest žoge v %: 53:47; koti: 8:5; prekrški: 19:19.

Aluminij : Mura 1:3 (0:1) Šp. park, sodnik Damir Skomina (Koper).

Strelci: 0:1 – Maroša (Šušnjara, 19), 1:1 – Pečnik (Vrbanec, 55), 1:2 – Cipot (Maruško, 75), 1:3 – Maruško (83); Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Ploj, Pečnik (od 69. Horvat), Jakšić, Šaka (od 77. Petek), Čermak (od 86. Flakus-Bosilj), Matjašič, Vrbanec (od 78. Muminović), Živković; Mura: Obradović, Šturm, Maruško, Gorenc, Kous, Horvat (od 90. Brkić), Kouter, Cipot (od 86. Mandić), Bobičanec (od 87. Žižek), Šušnjara (od 82. Karničnik), Maroša; rdeči karton: Kontek (73); streli: 6:14; na vrata: 1:8; posest žoge v %: 49:51; koti: 7:4; prekrški: 16:12.



Vrstni red: Olimpija 50, Celje 48, Aluminij 45, Maribor 43, Mura 41, Tabor 29, Bravo 28, Triglav 27, Domžale 26, Rudar 10.

Novega trenerja Maribora Sergeja Jakirovića čaka neugodna prva tekma v 1. SNL v Domžalah. FOTO: Jaka Arbutina

V Kidričevem je Mura prvič v tej sezoni premagala Aluminij, med junaki zmage s 3:1 je bil tudi komaj 19-letni Kai Cipot, strelec gola za 2:1. FOTO: Sobotainfo

- Mura in Celje sta nadaljevanje ligaške sezone odprla s polnim izkupičkom, prvi tekmovalni konec tedna v 1. SNL pa bo zaokrožila nedeljska zadnja tekma 26. kola v Domžalah, kjer bo gostoval prvak Maribor. Toda najprej bodo oči televizijskih gledalcev uprte v Sežano, kjer bo danes gostovala Olimpija, jutri pa bo še derbi iz druge polovice lestvice v Sp. Šiški.Sežanska trenutna moč je večja uganka kot Olimpijina. Ko je udaril virus sars-cov-2, je bila zastrašujoča. Razkrila je, da ima najslovitejši mož v slovenskem klubskem nogometubodisi tako močno karizmo, da iz igralcev iztisne vse najboljše, bodisi trenerski talent, ki ga sicer v Italiji ni še imel priložnosti pokazati.Ljubljanskiima karizmo, s katero je omrežil ljubljanske privržence zeleno-belih, a požel je simpatije tudi drugje po državi. Še največ v Ljudskem vrtu. Z odličnim opažanjem in občutkom za igro je Olimpijo vrnil na vrh in si povrhu naložil breme, ki ga že pošteno čuti. Predsednikzahteva izključno naslov prvaka. Želel ga je že tudi zamenjati, ampak nato bi najbrž moral po hitrem postopku pobegniti v ZDA. Zdaj muhasti pokrovitelj čaka na najmanjši Hadžićev spodrsljaj.Glede na odsotnost kaznovanihin(tudi poškodovanega in že odpisanega) in strahu pred (ne)uspehom ima vajeti v rokah novi in pravi kapetan. Vratarkljub dejstvu, da je Ljubljančan, ne premore toliko vpliva in voditeljskih sposobnosti. Hercegovca poslušajo vsi in tudi slediti mu bodo morali na igrišču, na katerem bo zagotovo viden pred svojimi vrati in tekmečevimi. Pred slednjimi lahko vse neznanke reši prvi strelec. Ali. Olimpija ima dovolj adutov.Tudi kri je že tekla v sila napetih medsebojnih tekmah v tej sezoni (oba sta bila doma boljša z 1:0) in tudi tretjemu dvoboju ne kaže, da bi minil izključno v športnem duhu. Vložek je prevelik in znanja premalo, da bi se eni ali drugi zanašali zgolj na taktično izpolnjevanje nalog. Oboji prav dobro vedo, da so bili uspešni le takrat, ko so se metali na »glavo«. Pa vendar; Šiškarji so doma favoriti, gostje pa so na začetku sezone vselej odlični. Ta postvirusni je že tretji začetek v tej sezoni. Še posebej pozorno kaže spremljati napadalca, domačega dalmatinskega Dinamovcain gostujočega prekaljenega »tečneža«. V boju za obstanek bodo njegovi goli šteli dvojno.Kot da bi začeli iz nič. Domžalčani slabši ne morejo biti, kot so bili, Mariborčani, prvič letos brez dvojca, pa igralno ne še bolj »zateženi«, kot so bili. A pozor, lahko so še slabši, toda tudi boljši. Za novega mariborskega trenerjaje prvenstveni štart sila pomemben, takoj bo vedel, pri čem je – v strokovnem smislu, a še bolj pri tem, kako bodo nanj in na njegove poteze gledali navijači. Tudi športni direktorbo dobil »porcijo« zaušnic ali čestitk. Nekaj je res, o čemer je s kančkom žlehtnobe govoril tudi Zahović, oba sta začetnika in vajenca v tako zahtevnih vlogah. Toda manko igralskih veličin in voditeljskih podvigov še ne pomeni, da sta neustrezna za najuspešnejši slovenski klub.Maribor je lahko tudi prvak, če bi pod dirigentsko paličico novega dvojca dosegel še kaj več, bi bila tudi ZZ in DM hitro v njegovi senci. Morda so novo mariborsko podobo razkrile tri pripravljalne tekme, enajst golov so zabili vijolični. Delno na razpotju so tudi Domžalčani: tretji del sezone morajo zdržati in se izogniti dodatnim kvalifikacijam, potem pa se na novo lotiti strategije, ki bo vrnila klub v slovenski vrh. Ne bo lahko.