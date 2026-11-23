Po razburljivih reprezentančnih dneh in nato še žrebu kvalifikacijskih parov za uvrstitev v najvišji razred lige narodov se je domača nogometna pozornost vrnila h klubskemu dogajanju. V 16. krogu sta bila ljubljanska kluba uspešna, Olimpijina podoba igre pa je bila klavrna. Na koncu so jo zakrile tri pričakovane točke na tekmi z Radomljani. Mura je doma doživela poraz z Bravom in očitno nikakor ne more skočiti iz nevarne cone na dnu lestvice, davek je včeraj z odhodom plačal trener Mitja Mörec. Maribor pa je po gladki domači zmagi z Nafto skočil na 2. mesto. V zadnji nedeljski tekmi so zmagali tudi Celjani, in sicer proti Brinju z goloma domačih asov Benjamina Verbiča in Svita Sešlarja. V Stožice je prišlo tisoč tistih, ki še naprej vztrajajo v podpori zeleno-bele posadke, prav zadovoljni ...