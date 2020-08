FOTO:Pozabili bi vse zablode, če bi na kolena spravili vikinge

Ljubljana

Najboljši strelec Olimpije v prejšnji sezoni Ante Vukušić je prvi in edini evropski gol za Olimpijo dosegel lani v Malatyi, današnji drugi bi bil vreden zlata. FOTO: Leon Vidic



Kako učinkoviti bodo novinci?

Olimpija, Maribor in Mura so v vlogah favoritov.

Koronavirus je udaril tudi v tabor Prekmurcev, ki gostujejo v Estoniji.

Maribor začenja novo poglavje hitrejši in mlajši, a še vedno z veliko izkušnjami.

Luka Zahović je še član Maribora. FOTO: Roman Šipić/Delo



Olimpijina stavi na taktično odličnost

V odsotnosti Luke Bobičanca bo pri Muri veliko napadalno breme nosil prvi strelec Amadej Maroša. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Vijolični so brez skrbi, črno-beli nič več

460.000

evrov bi si že prislužili klubi z napredovanjem v 2. kolo kvalifikacij za evropsko ligo

- Četrtek bo dan za nogometno resnico za Olimpijo, Maribor in Muro? Slovenska trojica je v vlogi favorita. Izzivalci zeleno-belih v edini tekmi 1. kola kvalifikacij za evropsko ligo so »vikingi« iz moštva Vikingur, ki bodo v Stožicah (18.30) preizkusili, kaj zmore ali ne prenovljena Olimpija. Še prej bo Mura v Talinu brez prvega zvezdnika, ki je ostal doma zaradi okužbe z virusom sars-cov2, lovila napredovanje v 2. kolo, večerna glavna vloga pa pripada Mariboru, ki bo gostil avtsajderja iz Severne Irske.Nekoč so tekmeci iz Islandije veljali za ribiče, ki so bili za slovenske klube le zaradi dolgega potovanja in za klubsko blagajno manj zaželeni tekmeci na prvi oviri, toda razmerja sil so se korenito zasukala. Na reprezentančni ravni debelo v islandski prid, na klubski še ne. Glavni Olimpijin plačniksi je lahko sicer oddahnil, kar zadeva stroške, saj je pokalni prvak Islandije za leto 2019 (za letos ga v Islandiji še nimajo) dopotoval v Ljubljano, medtem ko se tekmovalnih skrbi predsednik ne bo otresel toliko časa, dokler na igrišču ne bo varne razlike. Vsaj tako se nadejajo v zeleno-belem taboru, ki se v tekmo podaja s precej nelagodja. Virus sars-cov2 je namreč vzel dva tedna skupnih treningov na silo zakrpanega moštva.Še dobro, da je ostalo sedem, osem preverjenih mož iz prejšnje sezone, pa čeprav bosta dva ali trije med njimi še nezaceljena. Prvi strelec, ki je še v prodajni izložbi, je vse prej kot nared, a bo moral stisniti zobe, drugi prodajni igralec in zaradi mladosti z najvišjo vrednostjose je v osamitvi tudi zdravil. Tretji? Kdo ve, neredni treningi bi lahko do prvega sodnikovega žvižga ustavili še koga.Olimpija še nikoli v Mandarićevi eri ni šla v evropsko bitko z zaokroženo selekcijo prvega moštva, zato je čutiti strah, da bi lahko navzven vse prej kot resen tekmec povzročil rušilni potres. Velik jeziček na tehtnici bi lahko na Olimpijino stran nagnili novinci, ki jih je izbral športni direktor Mladen Rudonja. Slovencainsta nekoč bila okrepitvi, zdaj to vlogo še morata potrditi. Tako kot tujci, ki preprosto morajo imeti večjo dodano vrednost, sicer res ne bi imelo več smisla, da bi se Mandarić v Ljubljani še ukvarjal s svojim najljubšim konjičkom, s katerim poskuša neuspešno pridobiti plebiscitarno podporo med navijači. Ti se niso radikalizirali le zaradi tega, ker v Ljubljani, Sloveniji in tujini ni nikogar, ki bi prevzel več milijonov evrov težko breme profesionalnega ustroja. Mandarićev zbogom pa bi pomenil vrnitev h koreninam amaterizma in kar za nekaj časa plačani rekreaciji.Vikingur za trenerjani neznanka. Upa, da bo na novo sestavljena enajsterica vendarle kolikor toliko usklajena lahko uveljavila posamično kakovost pred atletizmom telesno pripravljenih tekmecev.»Taktično se bomo pripravili maksimalno, saj za telesne priprave preprosto ni bilo dovolj časa. Imeli smo nekaj več časa za analizo nasprotnika in videli smo, kakšna ekipa je Vikingur. Upam, da bodo fantje izpolnili taktična navodila v obrambi in napadu ter odigrali čim boljšo tekmo,« je povedal trener, ki ga mladost ne bi smela ovirati. Z izjemonjegovi veliko izkušenejši predhodniki niso preskočili prvega evropskega tekmeca.Za vse zeleno-bele po srcu in duši velja, da bi za dan ali dva pozabili na vse težave, samo da bi Olimpija napredovala.Kakšno delo čaka Mariborčane proti Severnim Ircem? Tako se sprašujejo vijolični navijači, ki ne bodo več mirno prenašali novih zaušnic iz Celja ali Ljubljane, Sežane ... Pomlajeni Maribor je z, ki se še ogreva za večje napore,indobil hitrost in zadržal izkušnje. Trenerje svojih »sto dni miru« preživel, zdaj pa gre zares in avtsajderji iz Severne Irske nikakor ne smejo biti previsoka ovira. Vloga izrazitega favorita je morda edino breme, šteje pa le zmaga.Tudi nabrušeni Sobočani so bili pred potjo v Tallinn v vlogi velikih favoritov, po razkritju izidov zadnjega testa na virus sars-cov2 so malo manjši. Na letalu namreč ni bilo enega od ključnih mož Luke Bobičanca. Klub ni dal uradnega pojasnila, zakaj, je pa na dlani, da je test potrdil okužbo enega od članov moštva. Drugi, ki bo prek televizijskih zaslonov spremljal tekmo v Estoniji, je bil v tesnem stiku z okuženim.