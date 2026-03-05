Olimpija pred vrati pekla, Evropa in milijoni evrov so zelo daleč

Že po štirih minutah četrtfinalnega nogometnega dvoboja za pokal Pivovarne Union sta se v Grosuplju začeli domača veselica in Olimpijin »vesoljni potop«, ki že ima obrise brodoloma velikanskih razsežnosti. Vodilni drugoligaš Brinje je z minimalno zmago po Mariboru izločil tudi Olimpijo ter položil temelje za srhljivo prvoligaško prvenstveno bitko brez primere: brez Evrope bo ostal eden od velikih, Maribor, Koper ali Olimpija. Najslabše kaže Ljubljančanom. V polfinale so se z goloma v podaljšku (4:2) v Dekanih uvrstile še Radomlje, v sredo in četrtek bosta preostali četrtfinalni tekmi Fužinar – Aluminij in Bravo – Nafta.

Presenetljiv, toda še zdaleč ne senzacionalen grosupeljski razplet, je prišel kot dar z neba za ljubitelje pravljic. Brinje so izločile edinega državnega in pokalnega prvaka med osmerico. Toda glavna nagrada za pokalnega prvaka bo evropsko poletje. Od klubov, ki so že igrali v Evropi, je v igri le še Bravo.