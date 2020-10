Olimpijo zapušča tudi Čekiči

Ljubljana - Albanski nogometaš Endri Čekiči bo, kot vse kaže, iz ljubljanske Olimpije prestopil v turški klub MKE Ankaragücü. Z vodstvom prvoligaša iz Ankare naj bi 23-letnik iz Pogradca podpisal triletno pogodbo. Olimpija naj bi od Ankaragücüja prejela odškodnino v višini 200.000 evrov in 50 odstotkov od naslednje prodaje.



V preteklosti so se za Čekičija zanimali številni evropski klubi, vselej pa se je zataknilo pri denarju. Zdaj so pri Olimpiji po koronakrizi vendarle pristali na nekoliko nižjo odškodnino, tako da se bo Endri po dobrem letu in pol v zeleno-belem dresu preselil v Turčijo.



Še pred prvim nastopom za Ankaragücü pa bo Čekiči upal na ognjeni krst za albansko reprezentanco, za katero bi utegnil zaigrati že v sredo, ko se bodo Albanci v prijateljski tekmi pomerili z Armenci. Endri je tako še eden od nosilcev Olimpije, ki zapušča ljubljansko gnezdo v zadnjih mesecih. Že po koncu prejšnje sezone so odšli Luka Menalo, Stefan Savić, Tomislav Tomić, Mario Jurčević, Macky Bagnack in Marko Putinčanin.