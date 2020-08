Olimpijo zapustili tudi Menalo, Savić, Tomić in Jurčević

Tomislav Tomić se po treh sezonah od Olimpije poslavlja kot kapetan.FOTO: Leon Vidic



Tomić se po treh sezonah poslavlja kot kapetan

Med osmerico, ki je zapustila Stožice, je tudi Marko Putinčanin. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija je danes na klubski spletni strani zapisal, da se od zeleno-bele majice poslavlja kar osem igralcev, ki jim je potekla pogodba, med njimi je tudi kapetan Tomislav Tomić. Vodstvo kluba se ni odločilo za podaljšanje sodelovanja. Zmaje tako zapuščajoinje v letošnji sezoni 10-krat zatresel mrežo nasprotnika in poskrbel za osem podaj. Za Olimpijo je v Prvi ligi Telekom Slovenije zbral 33 nastopov. Po eni sezoni med zmaji se poslavlja in se s posoje vrača vje v sezoni 2019/20 nosil dres Olimpije na 35 tekmah državnega prvenstva. Pri tem je 6-krat zatresel mrežo nasprotnika in prispeval 7 podaj. Med zmaji je preživelse po treh sezonah od Olimpije poslavlja kot kapetan. V tej sezoni je odigral 34 ligaških tekem, poskrbel za tri asistence ter en zadetek. Z Olimpijo je osvojilter naslov pokalnih prvakov leta 2019.je v letošnji sezoni na 30 tekmah enkrat zatresel mrežo in prispeval štiri podaje. V lanski sezoni je z zmaji osvojil, po dveh zaporednih sezonah pri Olimpiji pa se zdaj znova poslavlja.