Oliver Kahn spomnil Fifo in predlagal: ponovite finale Brazilija – Nemčija

Primer Folarina Baloguna še naprej dviguje prah. Odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa), s katero je začasno zadržala kazen ameriškega napadalca zaradi rdečega kartona na tekmi proti Bosni in Hercegovini, je sprožila številne odzive. Med kritiki je tudi nekdanji nemški vratar Oliver Kahn, ki je svoj pogled predstavil na družbenem omrežju X.

Nekdanji kapetan nemške reprezentance se odločitve ni lotil z neposrednim napadom, temveč s primerjavo iz preteklosti. »Če zdaj na novo pišemo zgodovino nogometa, imam majhen predlog: rad bi, da Fifa razveljavi rumeni karton, ki ga je Michael Ballack prejel v polfinalu svetovnega prvenstva 2002 in zaradi katerega ni smel igrati v finalu. Ko smo že pri tem, bi lahko ponovili tudi finale proti Braziliji,« je zapisal Kahn.

Ballack je bil eden ključnih igralcev nemške reprezentance na prvenstvu v Južni Koreji in na Japonskem. Rumeni karton je prejel v polfinalu proti Južni Koreji, ki jo je Nemčija premagala z 1:0, vendar se je zaradi tretjega kartona na turnirju moral odpovedati nastopu v finalu. Takrat je imel na svojem računu tri gole in štiri asistence.

Njegova odsotnost je bila za Nemčijo velik udarec. V finalu proti Braziliji so Nemci izgubili z 0:2, oba gola pa je dosegel Ronaldo, ki je Braziliji prinesel naslov svetovnega prvaka.