Mariborov branilec zabil na mundialu, a Švedska do gladke zmage

Nogometaši Švedske so svetovno prvenstvo odprli na izjemen način. V prvem krogu skupine F so s kar 5:1 premagali Tunizijo, junak srečanja pa je bil Yasin Ayari, ki je dosegel dva izjemna zadetka. Med strelce sta se vpisala tudi zvezdnika Alexander Isak in Viktor Gyökeres, veselijo pa se tudi v Mariboru.

Švedi, ki v kvalifikacijah niso navdušili, v skupini s Slovenijo so bili celo za nami, na zadnjem četrtem mestu, so si nastop na mundialu zagotovili šele po dodatmoh kvalifikacijah. V vodstvo so proti Tuniziji prišli že v sedmi minuti po napaki tunizijskega vratarja Mouhiba Chamakha. Po zmedi v kazenskem prostoru je do odbite žoge prišel Ayari in jo z močnim ter aktraktivnim strelom poslal v mrežo.

Tunizija je poskušala odgovoriti, vendar je ob lovu na izenačenje puščala vse več prostora za protinapade. Prav po enem izmed njih je Švedska po zaslugi izjemnih napadalcev, ki si kruh služita na Otoku, podvojila prednost. Viktor Gyökeres je hitro sprožil akcijo, Alexander Isak pa je po prodoru in natančnem zaključku povišal na 2:0.

Afriška reprezentanca je sicer pred odmorom zmanjšala zaostanek. Branilec Maribora v prvi slovenski nogometni ligi Omar Rekik je po natančnem predložku z odličnim strelom z glavo dosegel prvi tunizijski zadetek na tekmi in svoji ekipi vlil nekaj upanja. Tunizijski branilec je letos za štajerski klub odigral 28 tekem, edini zadetek pa je dosegel lanskega oktobra proti Domžalam.

Omar Rekik v dvoboju z Dinom Kojićem v 1. SNL. FOTO: Voranc Vogel

V nadaljevanju so Tunizijci skušali priti bližje, toda švedska napadalna naveza je dokončno odločila zmagovalca. Po odvzeti žogi je Isak pripravil priložnost Gyökeresu, ki je zanesljivo zadel za 3:1. Švedi so nato še stopnjevali pritisk, Tunizija pa ni več našla odgovora. V končnici je zadetek dosegel še rezervist Mattias Svanberg, med strelce pa se je z novim silovitim zadetkom še drugič vpisal nogometaš Brightona Ayari.

»To je nogomet, zato se lahko zgodi marsikaj, še posebej pri izidu 2:1. Ko prejmeš zadetek, vedno obstaja nevarnost, da postaneš preveč čustven in pozabiš na naloge, ki jih moraš opraviti na igrišču. Toda fantje so se odzvali odlično. Ves čas smo verjeli, da bomo imeli v napadu dva igralca, ki lahko nasprotniku povzročita veliko težav,« je po tekmi povedal trener Švedske Graham Potter. Spomnimo, edini dve točki v kvalifikacijah za SP je Švedska, takrat sta sicer veliko težav imela oba zvezdniška napadalca, osvojila na remijih proti Sloveniji.