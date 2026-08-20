Oni so že izpadli, je klub Mariborovega upravljavca ponižal že pred prvo tekmo

Nič kaj prida prizanesljiv ni bil nekdanji angleški reprezentant in nogometaš Chelseaja Joe Cole je že dvignil na noge navijače Hulla, kluba,ki je v lasti Mariborovega plačnika Adžuna Ilidžali​ja. V podkastu Cole je nastopil skupaj z nekdanjim soigralcem pri West Hamu Carltonom Colom brez pomislekov napovedal, da je Hull že izpadel iz premier lige.

»Hull je gotov, človek,« je bil neposreden in še »nesramen«, ker je rekel, da je v premier ligo prišel »skozi stranska vrata«. Še več prahu je dvignila Coleova pripoved o televizijski hiši TNT Sports. Povedal je, da so ga pri televiziji poskušali »stlačiti« v uvodno tekmo Hulla proti Manchester Unitedu. »Priznati moram nekaj. Poklicali so me s TNT Sports in mi poskušali podtakniti Hull na prvi dan sezone. Telefon sem nastavil na 'ne moti',« je pojasnil. Viri pri TNT Sports, kjer so bili osupli nad njegovimi besedami, naj bi trdili drugače, saj Cole sploh ni bil predviden za komentiranje oziroma delo v studiu ob tekmi na stadionu MKM. Za to tekmo ga nikoli niso nameravali angažirati.

Lastni Hulla Adžun Ilidžali​ upa, da so besede Joa Cola še bolj podžgale igralce in strokovni štab. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters

Colove besede so v vzhodnem Yorkshiru sprožile burne odzive. Navijači so na družbenih omrežjih njegovo ravnanje označili za pokroviteljsko in nespoštljivo. Nekateri so celo pozvali klub, naj nekdanjemu angleškemu reprezentantu prepove vstop na stadion. V klubu se po malem zahvaljujejo Colu, saj na bi le dodatno motiviral igralce ter strokovni štab pred zahtevno sezono.

Ali bo v soboto na Old Traffordu v moštvu ManUtd tudi Benjamin Šeško, in v kakšni vlogi, še ni znano. Slovenski zvezdnik pri rdečih vragih, ki je zaradi poškodbe šele dober teden v polnem procesu treningov s prvim moštvom, naj bi bil v najslabšem primeru rezervist.